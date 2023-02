Transportistas llaman a conformar un frente con todos los concesionarios de Quintana Roo tras denunciar que están siendo desplazados

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- El transporte en general está viviendo un desplazamiento importante en Quintana Roo tanto por la plataforma y sectores que vienen de otros estados y los están dejando sin oportunidades en el mercado, denunciaron transportistas en Cancún, quienes llamaron a conformar un frente común para unificar al sector y pedir al gobierno federal su intervención .

Al respecto, Eleazar Sagrero Ordoñez, líder del frente Único de Trabajadores del Volante, expuso que se han reunido con transportistas del sur, centro y norte del estado, con la finalidad de conformar esta alianza y se calcula que hay más de 35 mil concesionados que están siendo severamente afectados , muestra de ello es el tema de los volqueteros que están siendo desplazados por empresas de otros estados que laborar en las obras que actualmente se desarrollan en el estado y les pagan sus servicios muy por arriba de las tarifas que tienen los locales.

“No respetan las tarifas establecidas para los amigos volqueteros, por eso buscamos esta alianza en todos el estado y de esta manera mantener unido el sector de manera generalizada; son miles de problemática que enfrenta el sector y de cómo está siendo desplazado, por eso buscamos una unidad en todo el estado”, expuso.

En conferencia de prensa denunciaron también que desde que asumió la Sedena los trabajos del Tren Maya el transporte de los materiales lo están haciendo camiones de otras empresas, en su mayoría “piratas”, sobre todo en del Tramo Tulum y Playa del Carmen que está a cargo de empresas privadas y de Playa del Carmen a Cancún a cargo de la Sedena, manifestaron que no los dejan trabajar.

“Nuestra esperanza de poder trabajar en el Tren Maya o en el Aeropuerto, no lo tenemos, porque nos están desplazando por los de la Sedena, ellos están metiendo a los camiones, ellos no son nada flexible y no nos están dejando trabajar en el estrado”, denunció, Rodolfo Pech Guevara, secretario general en Tulum de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio (Untrac). (Noticaribe)