“TE BUSQUÉ Y NO TE ENCONTRÉ, PERO AQUÍ ESTÁ TU CHEQUE”: Debido a que “no se puede” detener el avance del Tren Maya, gobierno federal a través de decretos ha expropiado terrenos particulares cuyos propietarios no han sido localizados

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En una “necesidad operativa” para evitar que se detenga el proyecto presidencial del Tren Maya, el gobierno federal ha emitido decretos para expropiar terrenos que se encuentran ubicados en el trazo de vía tras no haber sido localizados los propietarios.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado amparos por parte de los propietarios representados a través de la Asociación Mexicana de Propietarios Inmobiliarios, capítulo Quintana Roo, indicó su presidente, Jaime Aguilar Cheluja.

Explicó que ante la dinámica del proyecto “porque no se puede detener”, el gobierno federal trata de localizar a los propietarios de terrenos privados localizados en derecho de vía o en el trazo del proyecto y al no localizarlos “hace un listado de las propiedades y emite un decreto expropiatorio para decir te busqué y no te encontré, pero aquí esta tu cheque”.

Explicó que, de acuerdo con la información, los pagos “son buenos”, ya que se habla de 170 pesos por metro cuadrado por hectárea en el caso de las tierras ejidales y tratándose de terrenos particulares ubicados en derecho de vía entre los 150 y 160 pesos por metro cuadrado de hectárea en el tramo 6.

Recordó que en diciembre se emitió un decreto expropiatorio dando a conocer que entre Bacalar y Chetumal hay fracciones de terreno relacionados con derecho de vía pero que abarcan predios de propiedad privada.

Indicó que en el caso de los representados por la AMPI no se han presentado demandas de amparo por dichas expropiaciones.

En el caso de los ejidos han llegado a acuerdos. (Noticaribe)