Vinculan a proceso a cuatro policías de Playa del Carmen por abuso de autoridad contra un motociclista en un hecho ocurrido en el 2021

Por Rafael Briceño

PLAYA DEL CARMEN, MX. – Derivado de una denuncia por abuso de autoridad interpuesta en el año 2021, un juez de control determinó vincular a proceso a cuatro policías de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Solidaridad y como medida cautelar ordenó que firmaran de manera periódica Quintana Roo en tanto concluye el plazo de un mes para la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía para el Combate a la Corrupción, el día 16 de abril de 2021, aproximadamente a las 21:30 horas, cuatro policías de la dirección de seguridad pública y Tránsito de Solidaridad detuvieron a un motociclista quien los acusó de uso excesivo de fuerza.

Los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/PLC/165/04/2021, iniciada por el delito de abuso de autoridad contra de los policías idetificados con las iniciales P. L. E. C; V. F. L. D; A. A. C. H y J. L. C. C.

Los argumentos desarrollados por la Fiscalía Anticorrupción permitieron que un Juez de Control resuelva a favor de la víctima, por lo que ordenó la vinculación a proceso de los policías, tres por delito de acción y uno más por delito de omisión, en cuanto al posible abuso de autoridad.

Como medida cautelar, el Juez de Control concedió las firmas periódicas, por lo que dichos imputados tendrán que firmar; primero el 17 de febrero y después los días 10 de cada mes.

También concedió un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. (Noticaribe)