‘YO NO SOY COMO OTROS QUE SE VAN DEL PAÍS’: Alejandro Moreno arremete contra Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- “Yo no soy como otros que se van del país, yo me quedé aquí a enfrentarlos, a este gobierno corrupto e ineficaz de Morena”, lanzó Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas en referencia a Ricardo Anaya, refugiado en Estados Unidos por la denuncia en su contra, publicó Proceso.

En su visita a Guanajuato, el dirigente nacional del PRI fue cuestionado sobre la posibilidad de que rompan con el PAN previo a la elección presidencial en 2024 si no hay acuerdos sobre la coalición en estados como Guanajuato, donde Acción Nacional no quiere sumar a su partido, a lo que Alito respondió arremetiendo contra Anaya.

“A mí me sobra carácter para enfrentar este gobierno. Siempre me persiguieron, me difamaron, me siguieron, me inventaron, persiguieron a mi familia, hicieron de todo”, dijo Moreno Cárdenas quejándose del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para luego recordar que Anaya optó por irse del país.

Hace unos días Marko Cortés se reunió con Ricardo Anaya en Estados Unidos, donde el ex candidato panista a la presidencia de la República hizo una aparición pública acompañado de migrantes.

Moreno evitó hablar de la posible candidatura de Anaya a la presidencia de la República como representante de la alianza Va por México.

“En un partido tan plural como el nuestro las voces se tienen que escuchar, hay veces que las voces no coinciden con las dirigencias”, sostuvo.

Alito Moreno se reunió con dirigentes del partido, ante quienes aseguró que pese a la resistencia del panismo guanajuatense, en el estado irán en coalición porque existe un compromiso nacional de contender juntos.

Incluso, criticó que políticos como Eduardo López Mares, dirigente estatal del PAN, hayan declarado que al partido no le interesa la coalición con el PRI para el próximo año.

“Yo lo único que digo es que el pecado favorito del diablo es la soberbia… en esto hay que ser humildes, hay que ser sencillos, nos necesitamos a todos, la coalición nos hace más fuertes, más competitivos”. (Fuente: Proceso)