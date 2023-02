¿EMPERADOR O PRESIDENTE?: Anaya acusa a AMLO de ‘ningunear’ a los poderes legislativo y judicial

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, cuestionó hoy el “ninguneo” del presidente López Obrador a los poderes Legislativo y Judicial, aludiendo a la ceremonia de aniversario de la Constitución, publicó Proceso.

“Ni el día que se celebra la Constitución la quiere respetar”, dijo el panista sobre la polémica por la ubicación que dieron a la presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, así como al presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Creel, concediendo los lugares junto a él, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y los altos mandos militares.

“Tenemos un presidente que simple y sencillamente no respeta la ley. La raíz, la causa de gran parte de los errores que comete López Obrador es la creencia que salió cuando dijo `no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley´”, expresó.

Las consideraciones del también exdirigente nacional del PAN, fueron el eje de su mensaje de los lunes, cuando suele difundir impresiones sobre el país desde Estados Unidos, donde se encuentra en autoexilio para evitar las pesquisas judiciales por presuntos actos de corrupción.

Apenas la semana pasada, Ricardo Anaya reapareció en actividades públicas al acompañar al actual dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en una gira con comunidades migrantes.

Hoy, sus críticas al mandatario mexicano, se perfilaron principalmente en torno a la división de poderes y el acto de 5 de febrero.

“A cuatro años de ser presidente, López Obrador no entiende que no es un emperador, no lo entiende y por eso se rodea de sus generales; no lo entiende y por eso se fue a vivir a un palacio, mil veces más lujoso que lo que eran Los Pinos y quizás lo más grave es que a cuatro años de ser presidente, no entiende que es presidente de todas y todos los mexicanos”, consideró.

En su video mensaje, Anaya Cortes abordó además, las expresiones del presidente sobre las descalificaciones a la clase media y a los profesionistas, calificándolos de aspiracionistas tras perder la mitad de las alcaldías capitalinas; a su juicio, López Obrador sólo gobierna para los suyos y los que reciben ayudas, pero añadió, no lo hace por “verdadera convicción” y concluyó:

“El otro día, yo creo que andaba cansado y se le salió la verdad, cuando dijo que apoya a los pobres por pura estrategia política”. (Fuente: Proceso)