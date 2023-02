“No nos confiemos, Yucatán está rodeado de inseguridad”, advierte diputado perredista

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- “No nos confiemos, Yucatán está rodeado de inseguridad” afirmó el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eduardo Sobrino Sierra, haciendo referencia a la situación de violencia que se vive en estados vecinos como Quintana Roo y que aún no alcanza el territorio yucateco.

“Me pareció sensato que los responsables de la Seguridad reconozcan que no hay que confiarnos. En Yucatán persisten los robos, actos aislados de violencia y sabemos que se quieren meter quienes organizan la inseguridad porque no dejamos de ser un estado pequeño, pero importante, así que no nos confiemos”, aseveró Sobrino Sierra.

El legislador expuso que Yucatán se destaca como un estado seguro en todo México y reconoció al mismo tiempo el esfuerzo que hace la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por ejemplo con la estrategia ‘Yucatán Seguro’, en la que se han invertido de 2 mil 600 millones, lo que fue destinado a la instalación de aproximadamente 7 mil cámaras de vigilancia, arcos carreteros, así como en ciberseguridad.

“Me da gusto que estemos viviendo en un Yucatán seguro, indiscutiblemente a veces no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados, pero si vemos cómo se vive cerca, sabemos que estamos rodeados de inseguridad”, puntualizó.

Sin embargo, durante la glosa del informe del Gobierno del Estado, la mayoría de las y los legisladores coincidieron en que por ahora la estrategia para mantener la seguridad en la entidad funciona. (Noticaribe)