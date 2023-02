VIDEO | Mujer arriesga la vida para abordar una unidad de ADO en calles de Villahermosa

TABASCO, MX.- En redes sociales se viralizó un video donde se observa a una mujer intentando detener a un autobús en marcha, en las inmediaciones de la terminal ADO en Villahermosa, publicó xevt.com.

En el clip, que fue grabado por un automovilista que circulaba sobre la avenida Francisco Javier Mina, se escucha a una mujer gritando ‘desesperadamente’ que le permitieran abordar la unidad número 0599.

La dama, que vestía playera color blanco, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blanco, para evitar perder su viaje se le atravesó al chofer arriesgando su integridad física.

“No se vale, me tengo que ir, me tengo que ir, ¿por qué no me suben?, ¿qué les quita?, ¡ayúdenme por favor!, ¡ayúdenme!, ¡ayúdenme por favor!, ay”, expresó, mientras cargaba con ella sus pertenencias.

Pese a las diversas críticas que usuarios han hecho en redes sociales contra el chofer, la empresa ADO no se ha pronunciado sobre este caso.

Trascendió que policías estatales intervinieron para que el conductor detuviera la unidad y permitiera el ascenso de la mujer. (Fuente: xevt.com)