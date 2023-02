CDMX | Indemnizan a padre de dos jóvenes que murieron tras caer en alcantarilla sin tapa; la madre dice que las abandonó desde hace 15 años…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La madre de las dos jóvenes que murieron al caer en una alcantarilla sin tapa en la alcaldía Iztacalco, María Elvira Canchola Montoya, pidió este miércoles deshacer el acuerdo reparatorio al que llegó el padre de las víctimas con Sacmex, pues este las “abandonó hace 15 años”, publicó latinus.us.

María Elvira Canchola, quien vivía con las jóvenes, denunció que las autoridades capitalinas buscaron al padre biológico de Esmeralda y Sofía, quien no vivía con ellas ni cubría sus gastos —y quien tiene una demanda por incumplir con la pensión alimenticia— y le ofrecieron una indemnización que él aceptó.

“Venimos a aclarar al Ministerio Público que nosotros no hemos realizado ningún acuerdo reparatorio, porque el gobierno de la Ciudad de México y el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), mañosamente, buscaron al padre de mis hijas, quien nos abandonó desde hace más de 15 años”, dijo la madre de las dos jóvenes.

La madre aseguró que el sujeto no se hizo cargo de ellas y que estaba demandado “porque nunca dio ninguna pensión alimenticia”.

Elvira Canchola señaló que ha pedido a la CEAVI que la considere como víctima, pero no ha obtenido respuesta, a pesar de que el martes el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara, afirmara que todas las víctimas indirectas habían ingresado al Registro Nacional de Víctimas.

Por este hecho, el abogado defensor de Elvira Canchola, Teófilo Benítez Granados, pidió por cuarta ocasión al Ministerio Público que envíe una petición al titular de la CEAVI, Ernesto Alvarado Ruiz, para que la madre sea reconocida como víctima indirecta.

El pasado 10 de noviembre, Sofía y Esmeralda cayeron dentro de un registro de drenaje público en la colonia Granjas, alcaldía Iztacalco, cuando se dirigían a un concierto en el Palacio de los Deportes.

Un mes después, la madre de las víctimas pidió a las autoridades continuar con la investigación, señalado que no había detención de los responsables.

“Esta es una negligencia, porque mis niñas murieron, ellas tenían un futuro brillante por delante. Está mi familia exigiendo justicia y no vamos a descansar hasta lograrla. El gobierno cuenta que nos ha ayudado, de verdad que no, se van a dar cuenta de que no nos han ayudado; por el contrario, empiezan a ponernos trabas y pretextos. Les pido como madre me ayuden, porque nadie merece estar en la situación en la que nosotros estamos”, enfatizó la señora Canchola Montoya. (Fuente: latinus.us)