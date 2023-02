“NO RECUERDO QUÉ CANTIDAD FUE LA RECUPERADA”: Yohanet Torres niega desvío de recursos recuperados en pasada administración joaquinista

CHETUMAL, MX.- La diputada local Yohanet Torres Muñoz rechazó que se hubiera cometido algún desvío o irregularidad en la pasada administración estatal, donde fungió como secretaria de Finanzas y Planeación, con el dinero recuperado por la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo al informe de la titular de esta Fiscalía, Rosaura Villanueva Arzápalo, a través de procesos penales entablados contra ex funcionarios, lograron recuperar 2 mil 139 millones de pesos, de los cuales 300 millones de pesos eran dinero y el resto bienes inmuebles.

Sin embargo, la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) registró solo una recuperación de 60 mil pesos, aunque su titular, Reyna Arceo Rosado posteriormente aclaró que ese era el monto que correspondía a faltas no graves, que es el que le toca revisar.

Entrevistada al respecto, a su llegada al Congreso del Estado para el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones, Yohanet Torres Muñoz afirmó que el dinero que fue recuperado ingresó a una cuenta de Tesorería y fue usado para “algunas obras y algunos pagos”.

La hoy diputada y ex funcionaria estatal aclaró que ese dinero no estaba a “libre disposición”, porque fue emitido un decreto en el que se indicaba el destino que se le daría.

“No recuerdo qué cantidad fue la recuperada y que entró a Sefiplan, porque otro (monto) entró directamente al Agepro”, comentó, señalando que también los ayuntamientos recuperaron recursos. Actualmente, ya no recuerda cuántos fueron estas cantidades.

La legisladora pareció molestarse cuando se le preguntó si se generó alguna irregularidad o si habría algún delito que investigar.

– ¿Por qué piensas eso?, ¿a qué delito te refieres?

– A algún posible desvío.

– No, definitivamente no. (Agencia SIM)