QUE NO SE DEJEN VACÍOS LEGALES: “Esperamos una ley de movilidad muy incluyente y no esté sujeta a amparo”, dice el CCE

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- En la regulación de las plataformas digitales para el servicio de transporte que analizan los diputados locales en la XVII legislatura, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Eduardo Martínez, dijo que esperan que haya una Ley de Movilidad incluyente, bien elaborada y no esté sujeta a amparos.

Lo anterior luego de que los diputados han incluido en el dictamen algunas reformas a la ley de movilidad que contempla entre otros aspectos el clasifica el servicio de transporte de pasajeros a través de plataforma digital como servicio mercantil de transporte, y lo que el líder empresarial propone es que esto no deje vacíos legales que permita a los transportistas ampararse como ahora sucede con la plataforma Uber que opera bajo un amparo.

“Nosotros esperamos que haya una Ley de Movilidad muy incluyente porque se necesita, hay que regular las plataformas digitales; queremos que haya diálogo entre todos los participantes y que incluyan todos los puntos y que no solo sea, digo, además del impuesto que corresponda al estado por el servicio que no se concentre en eso y se tomen todos los puntos en consideración porque una ley que no tome en cuenta eso, es sujeta de volverse a amparar”, detalló.

Abundó que los diputados deben ser muy cuidadosos de crear marco jurídico que garantice orden, calidad y seguridad para los usuarios. (Noticaribe)