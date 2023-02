“HAY QUE CUIDAR EL DEBIDO PROCESO PARA QUE NO SE ‘CAIGAN’ LOS PROCEDIMIENTOS: Reconoce Contralora que ex funcionarios han respondido a la invitación para atender observaciones hechas en el proceso de entrega recepción

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque declinó revelar nombres y cargos para no afectar el debido proceso, la Secretaría de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado confirmó que ex secretarios de la pasada administración se han presentado ante la dependencia para atender las observaciones hechas como resultado del proceso de entrega recepcion.

En épocas anteriores, los procedimientos esos se han dado a conocer y por no cuidar el debido proceso no se ha podido sancionar a ex funcionarios ya que se escudan en violación a sus derechos y de la presunción de inocencia, explicó.

Insistió que la Secoes busca cuidar el debido proceso y cuando se tengan firmes los procedimientos, una vez que se les haya dado el derecho de audiencia, se dará a conocer la información.

En ese sentido dijo que han comparecido dos o tres ex funcionarios para atender la invitación hecha por la Contraloría.

Al mismo tiempo estamos avanzando con las responsabilidades de esta administración porque no podemos detener la marcha, agregó.

Señaló que jóvenes chetumaleños que trabajan en las dependencias se encargan de evaluar a los chetumaleños para que se cumpla con las acciones impulsadas por esta administración. (Noticaribe)