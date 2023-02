Implementa Conanp nuevo cobro en la Zona Arqueológica de Tulum

TULUM, MX.- Sorpresa fue la que ha causado en visitantes y guías turísticos el cobro de 58 pesos por la entrega de un brazalete, para entrar a la Zona Arqueológica de Tulum, el cual ha comenzado a implementarse desde hoy, de forma adicional al boleto de acceso.

Trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), desde temprana hora se ubicaron en los accesos a esta zona arqueológica, para realizar el cobro y explicarle a los visitantes en qué consiste el mismo.

La zona arqueológica ahora colinda con el polígono de amortiguamiento de la “Área Natural Protegida El Jaguar”, lo que ha derivado en este cobro.

Lo anterior no solo generó molestia en los visitantes, quienes consideraban que este cobro era excesivo, sino también largas filas para acceder a esta zona arqueológica, una de las más importantes del sur de México.

Este cobro es separado del que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por el cual además hay que formarse por separado.

Varios guías turísticos en el lugar explicaron que este cobro ya había sido anunciado desde hace unos días, pero criticaron la falta de organización por parte de las autoridades responsables.

“Más bien, causa incomodidad, porque no están organizados. No tienen una caseta, no tienen un lugar donde se pueda comprar [el brazalete], pero a ver qué pasa en estos días”, comentó un guía, en entrevista breve.

En ese sentido, algunos guías no descartaron que este cobro extra genere una disminución en la afluencia de visitantes a esta zona.

Otros, como el entrevistado, consideraron que el pago extra está bien “siempre y cuando los recursos se usen de la forma correcta”. (Agencia SIM)