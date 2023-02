“DE CARPITA EN CARPITA ME LOS VOY A CHINGAR”: Gerardo Fernández Noroña critica derroche de recursos de las ‘corcholatas’ en publicidad

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- “Quiero ser el relevo del Presidente”, manifestó el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó el dispendio de recursos que están haciendo las conocidas ‘corcholatas’ que aspiran a la Presidencia de la República y que han realizado una masiva pinta de bardas y colocación de anuncios espectaculares en todo el país para hacerse notar.

Durante su visita a Cancún, dijo que no hay reglas sobre el procedimiento pero se discute quien puede ser persona que releve a Andrés Manuel López Obrador. Comentó que en su caso se está concentrando en visitar las comunidades más alejadas para buscar la simpatía de los ciudadanos, pues se dijo seguro de que ve amplias posibilidades de ser el candidato de la 4T para el 2024.

“Me decían, hay sí, el Noroña piensa que de carpita en carpita va a ganar, yo les digo que de carpita en carpita me los voy a chingar, porque yo estoy yendo abajo, a los pueblos, a las comunidades, a las colonias, a los ejidos y al contacto directo con la gente, como no es una pinche pantallón, así como 1984 y el gran hermano aparezca, cada quien hace lo puede”, declaró.

Asimismo, indicó que solicitado en reiteradas ocasiones al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que pongan las reglas claras del juego en las precampañas que mantienen los aspirantes a la candidatura Presidencial y que se invite a las otras fuerzas políticas que conforman la coalición para que los aspirantes compitan en “piso parejo”.

“Alguien me dijo que hizo un costo de las pintas de las personas que aspiran y que hay en todo el país, tu vas al rincón más lejos, ahí si llegan las pintas y las lonas, las personas no llegan, y dice hay cabron y además esas pintas no son del pueblo con el corazón en la mano que va y las hacen, esas son pagadas evidentemente, estos cabrones traen una cosa impresionante y hay que ponerles un alto porque no es correcto”, abundó. (Noticaribe)