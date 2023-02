Ir en contra del ‘aparato electoral’ podría despertar al México bronco y violento, advierte Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El consejero presidente del Instituto Nacional (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que existe el riesgo de despertar al “México bronco y violento” si se pierde lo que se ha hecho bien en materia de realización de elecciones y conteo de votos, publicó aristeguinoticias.com.

En conferencia durante la presentación del “Índice de desarrollo democrático de México”, Córdova argumentó que la realización de elecciones es un “mísero detalle técnico”, pero del cual depende la salud de las democracias. Citando a José Ortega y Gasset:

“La salud de las democracias, cuales quiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral”.

Sostuvo que México ha logrado solucionar ese “mísero detalle técnico” con la realización de comicios en los que hay alternancia y que se realizan por una estructura profesionalizada.

Dijo que ir en contra del aparato electoral podría generar un problema de la dimensión que expresó Jesús Reyes Heroles hace 45 años: “o nos democratizábamos o corríamos el riesgo de despertar al México bronco y violento”.

Por lo tanto, concluyó que si se pierde lo alcanzado existe ese peligro:

“Hoy, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, ese mísero detalle técnico, cuidado con que no despertemos al México bronco y violento, porque el contexto no es un mal contexto, el contexto sigue siendo un contexto ominoso para las generaciones que no han logrado resolver esa demanda añeja y de la que dependen la convivencia en justicia, la justicia social”.

Reconoció que la democracia social y la democracia económica siguen siendo pendientes de nuestro país y que hay grandes rezagos en alcanzar la justicia social.

Responsabilizó a los gobiernos democráticamente electos de no cumplir sus promesas:

“(…) los principales problemas de la democracia en su dimensión electoral en México y en el mundo hoy están pagando las cuentas pendientes de lo que no han hecho los gobiernos democráticamente electos. Gobiernos han ido, gobiernos han pasado por el ejercicio del poder, algunos en una etapa autoritaria, otros en una etapa democrática. Ninguno ha logrado resolver ésa que sigue siendo la promesa incumplida de la Revolución Mexicana, la justicia social”. (Fuente: aristeguinoticias.com)