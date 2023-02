Niega comisionado del INM maltrato a colombianos en el aeropuerto de Cancún

CANCÚN, MX.- Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), descartó que personal de dicha dependencia maltrate a los visitantes colombianos, que buscan ingresar al país desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, por lo que aseguró que esta idea es una “percepción” de los medios de comunicación.

En entrevista breve, el funcionario federal informó que justo el día de ayer “diplomáticos” de Colombia visitaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde fueron informados, con video-grabaciones, que sus conciudadanos no fueron maltratados, solo no cumplieron con los requisitos de ley que exige el INM.

“Hay una percepción en los medios por protesta que han hecho colombianos, que han sido inadmitidos. Exactamente, el día de ayer, los diplomáticos del país de Colombia fueron al Aeropuerto Internacional de México, visitaron las oficinas, visitaron el famoso cuartito, en donde dicen que tenemos a los colombianos y que se les tortura. Ellos se dieron cuenta, cuando ya estaban ahí, porque se les pasó en tiempo real su presencia. Hay cámaras, todo se graba [sic]”, argumentó.

Señaló que algunos ciudadanos colombianos no fueron admitidos porque, al momento de ser entrevistados por personal del INM, dieron alguna información errónea o, simplemente, no contaban con recursos económicos.

“Se les pasó [a los diplomáticos colombianos] la grabación de dos colombianos, que no tenían dinero, que daban un domicilio que no es, que iban a la boda de un amigo, pero nosotros no estamos en contra de esto. Nosotros esperamos que no solo Colombia, sino de varios países visiten Cancún”, destacó.

Finalmente, Garduño Yáñez dijo que muchos ciudadanos de este país solo usan a Cancún como “punto estratégico” para viajar después a la frontera con Estados Unidos, y así, finalmente, cruzar a la unión americana.

“Los colombianos entraban irregularmente. Después, cambiaron su estrategia, optaron por volar, viajar de España y de ahí a Cancún, y de Cancún viajar hacia la frontera de México con Estados Unidos”, acotó.