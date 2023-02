“NOSOTROS APLICAMOS LA LEY”: Desconoce comisionado nacional de Migración recomendación de CNDH por maltrato a turistas en Cancún y dice que los amparos de los pasajeros “es un negocios de los abogados”

CANCÚN.- La política del Instituto Nacional de Migración (INM) en torno al trato a los turistas en el aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) no tendrá ningún cambio, indicó el comisionado nacional, Francisco Garduño Yáñez, quien dijo desconocer la recomendación que emitió La Comisión Nacional de los Derechos Humanos al INM por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso en sede administrativa, a la unidad familiar y a la libertad de tránsito contra una persona de origen cubano.

El comisionado negó que dé malos tratos a los pasajeros, en especial a los colombianos, o que sean rechazados en el aeropuerto internacional de Cancún; incluso, dijo que los amparos que algunos viajeros han tenido que promover para evitar ser inadmitidos “es negocios de los abogados, un negocio de que todavía no pisan el país y hablan de amparos”.

“Nosotros solo aplicamos la ley y todo el que ingrese al país tiene que ser registrado y el país es soberano en relación a admitir sí o no a cualquier ciudadano; expuso al tiempo de asegurar que las quejas de extorsión para no ser admitidos, es un dicho que no está acreditado”, afirmó.

Abundó que al país ingresan 41 millones de turistas al año y a Quintana Roo entran casi 20 millones, 14 millones por el Aeropuerto Internacional de Cancún, 3 por los puertos marítimos y lo demás son terrestres.

“Lo que dibuja vamos a atenderlo, pero no es el propósito ni la política del gobierno mexicano en contra de una nacionalidad”, acotó.

No obstante, dijo que al menos 400 colombianos han sido rechazados del aeropuerto de Cancún, y dijo que aquellos elementos de Migración que den malos tratos a los visitantes tienen que ser denunciados ante la Contraloría.

“He despedido a más de 2 mil 400 empleados del Instituto Nacional de Migración en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por quejas, malos tratos, violación a los derechos humanos, y en quintana Roo han sido 250”, afirmó. (Noticaribe)