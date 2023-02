DESLINDE NO ES SUFICIENTE: AMLO exhorta al PAN a impulsar una investigación contra García Luna en México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que el Partido Acción Nacional (PAN) no puede deslindarse de Genaro García Luna, y exhortó al blanquiazul a solicitar una investigación a fondo en contra del ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, publicó infobae.com.

Para el mandatario federal, no existe manera, ni se puede “tapar el sol con un dedo” en relación a los vínculos de Genaro García Luna con el blanquiazul, luego que este jueves dicho partido emitió un comunicado en el que aclaró que el ahora declarado culpable en EEUU nunca fue militante panista.

Esto luego del comunicado emitido este jueves, donde el partido de derecha aclaró que García Luna nunca militó en dicho instituto político.

De manera perversa y dolosa, el gobierno morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente @lopezobrador_, deje de mentir a la gente y enfóquese en recuperar la paz en el país que lo tiene bañado en sangre por sus abrazos a criminales. pic.twitter.com/nC9GPxXjxl — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 23, 2023

Sin embargo, el tabasqueño consideró buena señal que el partido dirigido por Marko Cortés se haya pronunciado después de varios días de emitirse el veredicto en contra de García Luna.

“También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse. En este caso, los dirigentes del PAN”, dijo en su conferencia de este viernes.

Para López Obrador la atención no debe centrarse en si era militante o no, pues lo importante es que se trató de un secretario de seguridad ligado al narcotráfico bajo las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox.

“Acerca de si es militante o no, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue un hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia, con Fox, que sí era militante del PAN. (…) Y fue secretario de Seguridad Pública con Calderón. Entiendo que es una situación difícil para ellos y es también una oportunidad. No se puede (desligarse). Tendrían que pedir la investigación a fondo y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y Calderón”, indicó el titular del Ejecutivo federal.

El tabasqueño recordó que hay varios políticos importantes, como Manuel Espino, GErmán Martínez, además del general Ángeles, quienes advirtieron a Felipe Calderón sobre los vínculos de su secretario de Seguridad (Genaro García Luna) con grupos del narcotráfico.

PAN se deslinda de Genaro García Luna

Este 23 de febrero el presidente de PAN, Marko Cortés, aseguró que Morena busca ligar tramposamente a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, con su bancada.

Cortés argumentó que García Luna, quien formó parte del gabinete del expresidente Felipe Calderón, no tiene relación con Acción Nacional debido a que nunca fue militante del partido.

El dirigente panista publicó un video en conjunto con Cecilia Patrón, secretaria general del PAN, en el que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de mentir en relación al tema del ex funcionario declarado culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en Estados Unidos.

“De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN pero el nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente, él con nosotros no tiene nada que ver”

Y es que, desde que se dio a conocer el veredicto de la Corte de Brooklyn, militantes de Morena y de partidos aliados se han lanzado en contra del PAN. Algunos morenistas han acusado a Acción Nacional de haber dejado la seguridad de México a cargo de un narcotraficante y otros incluso han señalado a Calderón por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, Cortés aseguró que es el gobierno de Morena el que podría estar asociado a grupos criminales. Mencionó como señales de ello algunos hechos como el breve encuentro que López Obrador tuvo con María Consuelo Loera Pérez en Badiraguato, Sinaloa en 2020. (Fuente: infobae.com)