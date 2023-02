“NO SE RESPETARON PLAZOS NI PROCEDIMIENTOS”: Alistan solicitud de juicio de nulidad contra actualización de las tablas catastrales de Cancún

CANCÚN, MX.- Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo, informó que este organismo acudirá mañana al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar un juicio de nulidad contra la actualización de las tablas catastrales en Benito Juárez, a la cual acusa de haber sido hecha de forma irregular.

En entrevista, el especialista dijo que el Ayuntamiento de Benito Juárez no respetó los plazos y procedimientos, marcados en la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo, para la aprobación de la actualización de las tablas catastrales.

Abundó que dicha actualización fue aprobada “al vapor” en la sesión de Cabildo del 11 de noviembre de 2022, sin pasar antes por una consulta ciudadana y un análisis depurado por parte del Consejo Catastral.

“La Ley de Catastro dice que en el mes de abril, la autoridad de Catrasto debió de hacer una propuesta para que se exponga ante la ciudadanía, durante mayo y junio, y para que los ciudadanos puedan opinar sobre la propuesta que se haga; es decir, para que puedan decir ‘estoy de acuerdo’, ‘no lo estoy’, y también, para que después, el Consejo Catastral pueda emitir una opinión al respecto”, comentó.

“Lo que sucedió fue que en noviembre se hizo la reunión del Consejo Catastral, un día antes de la sesión de Cabildo, donde se aprobó la modificación. Entonces, totalmente fuera de proceso. Además, las modificaciones, en algunos casos, son excesivas. Esto deja ver la falta de cuidado en las modificaciones, y la falta de apego al procedimiento”, explicó.

Mencionó que fichas observaciones fueron dirigidas al Ayuntamiento hace más de un mes, sin embargo, como resultado de una sesión privada de Cabildo, las autoridades municipales argumentaron, a través de oficio, que dicha autorización se llevó a cabo de forma correcta.

“Hicieron un cabildo privado, y se determinó que hicieron bien todo, pero eso servirá para proceder e interponer un recurso al Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, un juicio de nulidad, juicio contencioso administrativo, por este tema”, abundó.

“Nosotros no somos quién para decir si se hizo bien, ni ellos tampoco. Ya el juez dirá si se hizo lo correcto”, añadió.

Galaviz Ibarra argumentó que tras la aprobación de dicha actualización, se incrementó el valor en las tablas catastrales de hasta más de mil puntos porcentuales, lo que incrementará el pago del impuesto predial, entre otros conceptos.

Lo anterior, dijo, ocasionó que se hayan interpuesto, ante los juzgados federales, al menos cuatro amparos, los cuales se desahogarán probablemente la semana próxima.

“La próxima semana, tal vez, se tendrá alguna resolución sobre los amparos, que sería una situación que seguiraria en el procedimiento del Tribunal de Justicia, y nos servirá de prueba, para adjuntarla a la solicitud de juicio de nulidad”, agregó.

Por último, el presidente del Observatorio Legislativo indicó que la intención de llevar este tema a juicio es que la autoridad municipal revoque este aumento y se conduzca con apego a derecho.

“Son temas tardados. Pero finalmente lo que queremos es dejar claro que se debe cumplir con la ley. No importa que llegue a ser una decisión tardía, pero que no se vea que lo que se hizo no fue alejado a la ley”, concluyó. (Agencia SIM)