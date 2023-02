Plantean comprar armamento con recursos del cobro de Derecho de Saneamiento Ambiental en Cancún

CANCÚN.- Ante la necesidad de renovar el armamento de la policía municipal, el secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, José Pablo Mathey Cruz, indicó que uno de los proyectos que presentarán al comité dictaminador de Derechos de Saneamiento Ambiental, es la posibilidad de que parte de ese recurso que se recauda se destine para la adquisición de 250 armas cortas de manera inmediata.

Lo anterior, luego de que el cabildo avaló que del total que se recaude por este concepto, el 16% será destinado para Seguridad Pública, tomando en cuenta que a partir de marzo el municipio tendrá un incremento de la recaudación y de ellos el 30% será destinado para las playas y medio ambiente, 4% al retiro policial y 50% para infraestructura ciudad.

“Ya que la policía tiene muchos años que no ha renovado el armamento y hay algunos que están obsoletas, no las que traen ahorita funcionando, se trata de las que tenemos en almacén, tenemos un lote que van saliendo de servicio y necesitamos renovarlo que por su tiempo de vida ya no son funcionales y están bajo resguardo”, detallo.

Abundó que normalmente el tiempo de vida un arma de fuego es de 8 años con el mantenimiento adecuado, pero estos se van deteriorando por las practicar de tiro que realizan los elementos.

Finalmente, dijo que la renovación del parque de armas implicaría una inversión de 5 o 6 millones de pesos de pesos y confían en que sea avalado por el comité dictaminador. (Noticaribe)