YUCATÁN | “LO HICE Y LO ACEPTO, NO LO VOY A NEGAR”: Difunden video de comandante Omar Herrera de Progreso en donde acepta acoso sexual a una mujer que era parte de la corporación

MÉRIDA, MX.- Ha circulado un video en el que el comandante de la Policía Municipal de Progreso, Omar Herrera Cocom, acepta que acosó sexualmente a una mujer que formaba parte de la corporación.

A partir de un video que compartió el medio La noticia sin censura, es posible escuchar a Herrera Cocom que reconoce haber tocado sin su consentimiento a la mujer policía.

“Yo feliz y tranquilo, ya sé cómo es esto. Tengo una hija y tengo una esposa, yo te he dicho que la igualdad es para todos”, aseveró.

Sin embargo, se escucha a la mujer llorar y al mismo tiempo le refuta que nunca denunció cuando la tocó.

“Yo nunca he ido a reportar cuando me tocaste las nalgas… cuando me agarraste la vagina”, indicó.

Denuncia que Herrera Cocom respondió: “quería algo contigo, eso yo sí lo hice y lo acepto, no lo voy a negar”.

De acuerdo a lo que se observa en el video difundido, la grabación se hizo en instalaciones de la corporación, ya que se observan patrullas.

Hasta ahora, el comandante no ha brindado un posicionamiento al respecto a pesar de ahora estar al frente de la Policía Municipal de Progreso.

Es preciso mencionar que él ocupó el cargo de Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, quien también habría sido acusado de hostigamiento sexual y laboral por parte de policías.

Incluso, el hecho que lo llevó a ser destituido de su cargo fue por estar en estado de ebriedad y agredir con uso de arma de fuego a una mujer.

Para entonces, el presidente municipal, Julián Zacarías Curi expuso que el cambio era necesario porque el municipio necesita servicios públicos de calidad.

“He sido claro y seré contundente, Progreso reclama servicios públicos de calidad y ningún director municipal tiene el cargo asegurado, los cambios seguirán hasta en tanto se obtengan los resultados óptimos”, señaló.

A la par de la difusión del video, la víctima también reiteró que ha sido víctima de diversos tipos de acoso sexual por parte de sus superiores y aunque reportó los hechos dentro de la corporación, sus denuncias fueron ignoradas. (Noticaribe)