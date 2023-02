SALEN A LA COSECHA DE ‘CUADROS CON CAPITAL POLÍTICO”: Movimiento Ciudadano se dice abierto a quienes se identifiquen con el partido en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras reconocer que la fortaleza de su partido se encuentra en Benito Juárez y Othón P. Blanco, la presidenta del Consejo Político estatal de Movimiento Ciudadano, Lidia Rojas Fabro, manifestó que darán la bienvenida a las personas con capital político que han sido relegadas.

Señaló que desde la coordinación estatal y desde la presidencia del Consejo Político trabajan para sumar a más personas como el caso de Francisco López Reyes, ex militante del PAN y ex candidato a cargos de elección popular “porque es un joven profesionista con éxito y visión, con capital político como lo vimos en las elecciones pasadas, pero que no se le dieron la circunstancias”.

En el caso de Roberto Palazuelos, ex aspirante a la candidatura a la gubernatura del Estado, aclaró que por el momento no saben cuál será su participación en el partido o en las próximas elecciones, “pero todo lo que pueda sumar a las causas de Movimiento Ciudadano será siempre bueno y será bienvenido”.

Rojas Fabro recordó que las elecciones para la elección de presidentes municipales y diputados locales será coincidente con la de la presidencia de la República, senadores y diputados federales y Movimiento Ciudadano tendrá una participación destacada con sus candidatos y candidatas

Mas allá de figuras políticas hay ciudadanos interesados en sumarse al partido y en Othón P. Blanco buscamos sumar cuadros que se han ido quedando y ya estamos en pláticas para incorporar a mejores cuadros políticos empresarios y ciudadanos”

Cuestionada si abrirán las puertas a más personas que renuncien a sus militancia partidistas, la presidenta del Consejo Político Estatal de Movimiento Ciudadano insistió que hay cuadros que no han tenido la oportunidad de participar “y queremos sumar a quienes se identifiquen con el partido y que estén convencidos que las cosas pueden cambiar”.

Dijo que Movimiento Ciudadano tiene presencia y fuerza en Othón P. Blanco y Benito Juárez aunque intensificarán los trabajos en los demás municipios. (Noticaribe)