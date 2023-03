INAUGURAN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SOLIDARIDAD: Alcaldesa y Gobernadora entregaron instalaciones para dar atención integral a víctimas de violencia

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La presidenta municipal Lili Campos en compañía de la gobernadora Mara Lezama, inauguraron el primer “Centro de Justicia para las Mujeres” en Solidaridad, único en su tipo en el estado, el cual brindará atención integral y oportuna en un solo lugar a mujeres violentadas.

Lili Campos recordó que hace 4 años, “cuando era diputada luché y trabajé para lograr -a través del gobierno del estado- la donación a la Fiscalía de un predio para la construcción de un Centro de Justicia para Mujeres. Hoy es una realidad gracias al apoyo del gobierno federal y estatal quienes han estado muy pendiente de las y los solidarenses”.

Explicó que esta es la primera etapa y a partir de hoy, desde el minuto uno, entra en funciones porque queremos que las mujeres que desafortunadamente sean violentadas dejen de peregrinar, que dejen de ir de un lado a otro, de una oficina a otra.

Lili Campos compartió que el trabajo en favor de las mujeres es constante. En Solidaridad, se creó el grupo Geavig con inversión de 54 millones de pesos al año, con 48 elementos de la policía preparados en temas de género; la mayoría son mujeres, hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y tanatólogas. Adicionalmente se cuenta con el Centro Especializado de Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (Cecovim) primero en el sureste, identificado como el Centro de Reeducación para Hombres.

En su discurso, la gobernadora Mara Lezama manifestó que, “el día de hoy es un día muy importante en esa lucha que hacemos 24/7; no hay descanso, porque el violador, el que mata, el que lastima, el que golpea, no descansa; si ellos no descansan nosotros no tenemos derecho a descansar, tenemos la obligación de trabajar para que ninguna mujer sea lastimada”.

Por su parte, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Fabiola Alanís destacó que, “aquí en Solidaridad, hoy se inaugura el Centro de Justicia número 64”. Agradeció a la presidenta municipal su disposición desde el primer momento para que se realizara esta obra.

Precisó que se trabaja de la mano con los gobiernos estatales y municipales, porque para atender las violencias se necesita la intervención, colaboración, compromiso y participación de todas las instituciones, necesitamos que cada institución haga su trabajo. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)