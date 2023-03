Se hunde lancha en Tulum por obstrucciones de la Guardia Nacional en el nuevo Parque Nacional Jaguar

TULUM, MX.- Continúan los problemas en el nuevo Parque Nacional Jaguar, por las restricciones impuestas hacia lancheros, pescadores o turoperadores, que trabajan en esta área, y que hoy resultaron en el hundimiento de una embarcación, al no permitir la Guardia Nacional el acceso a personas para ponerlas a salvo.

Los lancheros se quejan que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) todavía no les entregan los gafetes para que los agentes permitan la entrada. Aunque esto fue hecho del conocimiento de los uniformados, éstos les responden que únicamente acatan órdenes y sin ese documento, no tienen acceso.

“Yo no considero, yo acato órdenes”, declaró de forma tajante un elemento de la Guardia Nacional, grabado por un lanchero, quien le pidió considerar que todavía no tienen esos gafetes, pero que necesitaban poner a sus lanchas a salvo de la actual “surada”.

“Así se hunda la lancha, no hay paso para nosotros”, se lamentó después esta persona.

Desde el mes pasado, con la creación del esta área natural protegida, arribó la Guardia Nacional al sitio, para restringir el acceso de personas y vehículo al sitio, lo que de inmediato generó conflicto con los lancheros que desde años trabajan en el lugar.

El pasado 23 de febrero, hubo una reunión con la directora del Parque Nacional Tulum y de la Reserva de la Biósfera “Caribe Mexicano”, en donde acordaron horarios de acceso y salida para vehículos, para llevar turistas, la pesca o para remolcar a sus embarcaciones, al igual que la entrega de gafetes para estos trabajadores.

Estas reglas han sido impuestas de forma inflexible por la Guardia Nacional, denuncian ellos, en cuanto a qué tipo de vehículos pueden pasar. El mayor problema, no obstante, ha sido la negativa a dejarles entrar, por no tener gafetes, pese a que éstos todavía no han sido entregados por la Conanp.

Esto fue vivido ayer y hoy, pese a la llegada de la Surada y a la autorización que supuestamente tenían de la Conanp para verificar sus embarcaciones. Los agentes de la Guardia Nacional no quiso escuchar los audios en donde funcionarios federales se comprometían a dejarlos pasar.

Esto no ocurriría, alegaron ellos, si en el Parque Nacional colocaran a personal de la Conanp para mediar estas situaciones. Incluso, el reglamento marca que residentes cercanos a un parque nacional puede ingresar a él si muestra identificación, lo que aquí es ignorado.

Los lancheros advierten que podrían tomar medidas de presión en caso de continuar estos problemas. (Agencia SIM)