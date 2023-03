‘EMPRESAS FANTASMA’ RONDAN PALACIO NACIONAL: Señalan a Alejandro Esquer por permitir simulación de competencia en licitación directa de Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Secretaría Particular de la Presidencia de la República, que encabeza Alejandro Esquer, invitó en octubre de 2022 a una empresa señalada como “fantasma” para participar en un procedimiento de licitación restringida para la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas detectores contra incendio en Palacio Nacional, según publicó el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La empresa invitada en ese procedimiento se llama “Constructora Los 4 Príncipes, S.A. de C.V.”, con domicilio en San Andrés Cholula, Puebla, la cual fue señalada en 2018 por Aristegui Noticias como una de las empresas fantasma contratada por el Ejército Mexicano para vender insumos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El reportaje original de Aristegui Noticias refirió que el Ejército Mexicano les entregó una relación de 111 contratistas, que en conjunto vendieron insumos para la construcción de una barda perimetral, por más de mil 355 millones de pesos.

Dentro del listado de empresas destacaban dos nombres: Constructora Camino Real del Valle y Constructora Los 4 Príncipes. Ambas compañías nacieron con tres minutos de diferencia: el 11 de marzo de 2014, el notario público 128 de Puebla, Jaime Juárez Hernández, acudió a la Secretaría de Economía a reservar los nombres. Un trámite lo hizo a las 14:21 horas y el otro a las 14:24 horas, según documentos oficiales.

El 2 de octubre de 2014, el mismo notario registró las compañías en el estado de Puebla y como socios puso a una pareja de jóvenes con residencia en Oaxaca: “Carlos Alexis” y “Dinoraht Miccel”, de 20 y 21 años de edad.

Aristegui Noticias informó en 2018 que el joven Carlos Alexis negó tener cualquier tipo de empresa y le sorprendió que sus datos personales figuraran en una compañía de Puebla, pues sostuvo que nunca ha visitado esa entidad.

Cuatro años después, la empresa señalada como fantasma fue nuevamente considerada para trabajar para el Gobierno federal, ahora encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, pese a los señalamientos difundidos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que el joven Carlos Alexis, socio fundador de Constructora Los 4 Príncipes, aparece también como accionista o apoderado en otras cinco empresas de Oaxaca, y en dos ellas figura un hojalatero como asociado.

Constructora Los 4 Príncipes registró como domicilio fiscal un edificio ubicado en la calle Vicente Guerrero 201-A, piso 3, oficina 304-B, en la colonia Concepción Guadalupe, en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla.

Según los vecinos de la zona, el edificio es utilizado por varias empresas como un sitio de oficinas virtuales. MCCI acudió a la dirección pero la recepcionista del lugar no permitió el acceso porque no había nadie en la oficina. Se le preguntó si el personal acudía diariamente o solo iba una persona, pero mencionó que no podía dar información al respecto.

La invitación la hizo el área de Esquer

En una sesión realizada el 5 de octubre de 2022, la Oficina de la Presidencia de la República dictaminó a favor de realizar el procedimiento de licitación restringida, por invitación, para la contratación del servicio de prevención de incendios en Palacio Nacional.

De acuerdo con el cronograma aprobado, al día siguiente de la sesión –el 6 de octubre– se entregaron los oficios de invitación para presentar posturas a “Constructora Los 4 Príncipes”, y a otras dos empresas de nombre “Luster Company” y “Constructora Xareni”.

Las invitaciones y el seguimiento al procedimiento lo realizaron el director de Servicios Generales de la Presidencia, Joel Frías Zea, con asistencia de Joel Arturo González Velázquez, director de Adquisiciones. Ambos funcionarios trabajan bajo las órdenes y supervisión de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador.

Cinco días después de haberse entregado las invitaciones, las tres empresas elegidas en el procedimiento presentaron su propuesta para dar mantenimiento a los sistemas detectores de fuego en Palacio Nacional, así como en otros cuatro inmuebles que están a cargo de la Oficina de la Presidencia, en la calle Guatemala 84, en avenida Constituyentes 161 y 750, y en la residencia ubicada en Bosque de la Antequera 60, en Huixquilucan, que fue la casa del ex presidente Ávila Camacho.

La propuesta de la Constructora Los 4 Príncipes fue entregada en papel membretado, en donde aparece como su domicilio un despacho en el tercer piso de un inmueble ubicado en la colonia Concepción Guadalupe, de San Andrés Cholula.

La simulación de competencia

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) comprobó que el procedimiento fue una simulación de competencia, pues dos de las tres empresas invitadas a la licitación están vinculadas entre sí.

Constructora Xareni y Luster Company son manejadas por el mismo personal que trabaja para una tercera empresa que termina conectando a ambas compañías: Zyania.

Luster Company SA de CV fue constituida en el año 2018 por los accionistas Jesús Coronel Zamora y Martha Cruz López. Luster registró como apoderado al señor José Sergio Zavala Celaya, quien también es asesor comercial de la empresa Zyania, según constató MCCI.

Al ser consultado por MCCI en el domicilio fiscal de Zyania –ubicado en Lomas de Sotelo, en Naucalpan, Estado de México–, José Sergio Zavala contó que él fue invitado a trabajar para ambas compañías.

MCCI le preguntó si las empresas están conectadas y él respondió: “Sí, hay alguna relación como de negocio, comercial”. Se le cuestionó si eran filiales, a lo que respondió que sí.

En Zyania también está registrado como comisario Efrén Flores Rosas, quien es uno de los accionistas principales de Constructora Xareni, la otra empresa que participó en la licitación por invitación realizada por la Secretaría Particular del Presidente.

Empresas en domicilios particulares

Constructora Xareni registró como domicilio fiscal el ubicado en el Boulevard De La Torre 150-A, en el fraccionamiento residencial Condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El domicilio corresponde a una casa particular donde no hay ninguna señalización de que exista en ese sitio alguna empresa.

Luster Company tiene su domicilio fiscal en la manzana 1 de la Unidad Petroquímica en Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Este corresponde a un fraccionamiento habitacional donde tampoco se ubica alguna empresa.

Los vecinos del domicilio donde se supone está establecida Luster Company dijeron que la casa está habitada, pero desconocen que ahí se ubique una empresa.

Documentos alterados

La licitación fue declarada desierta el 20 de octubre de 2022, pero no porque una de las empresas fuera “fantasma” o por el vínculo entre dos de las postulantes, sino porque alteraron documentos para participar en la licitación y porque no cumplían con los requisitos.

Constructora Los 4 Príncipes adjuntó el formato de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, pero al verificarse su autenticidad se detectó que el documento fue alterado.

El documento entregado a la Presidencia por la empresa dice: “Revisión practicada el día 11 de octubre de 2022 a las 10:45 horas”, y posteriormente indica que “esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 10 de septiembre de 2022”.

Lo anterior –según determinó la Presidencia– “hace evidente la alteración del documento, ya que la vigencia de éste no puede retrotraerse a la emisión del mismo”.

También se detectó que Constructora Los 4 Príncipes alteró el formato de cumplimiento de obligaciones patronales ante el Infonavit. “La convocante (la Presidencia) verificó la autenticidad de la misma, advirtiendo que se encuentra alterada, ya que por una parte el documento señala como fecha de emisión el 11 de octubre de 2022; no obstante, una vez que se verificó el código de validación QR, se pudo conocer que la constancia fue emitida el 1 de julio”.

Constructora Xareni y Luster Company fueron descalificadas por carecer de los datos de inscripción ante el Registro Público Mercantil. Ello implica –advirtió la Presidencia– que podría tratarse de sociedades irregulares. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)