Instalará Marina barrera antisargazo en Playa del Carmen hasta finales de abril, anuncia Lili Campos

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Será hasta finales de abril, tal como ocurrió el año pasado, cuando la Secretaría de Marina instalará su barrera “antisargazo” en esta ciudad, anunció esta mañana la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, durante su habitual Informe Semanal.

Lo anterior fue acordado una reunión celebrada la semana pasada con almirantes de esta dependencia federal, quienes señalaron que debido a las condiciones climáticas, no es factible instalar esta barrera por ahora.

Abundó que, según lo informado por dicha secretaría, las corrientes marinas que están generando las fuertes rachas de viento, pueden ocasionar que la barrera se rompa, si es instalada en estos días.

“Entonces no dijeron que tenemos que esperar a que el clima lo permita, por la otra vez, a finales de abril, instalar está barrera”, añadió la alcaldesa.

Por ese motivo, Campos Miranda dijo que lo más probable es que, al igual que el año pasado, el gobierno municipal tendrá que convocar nuevamente a la ciudadanía para sumar esfuerzos con el fin de hacer frente al arribo de sargazo, que este año, se prevé que sea más fuerte que en 2022.

Señaló que una de las playas que muy probablemente resulten severamente afectadas sea “El Recodo”, la cual, dijo, “para variar” actualmente está dañada por la erosión que causó el “mar de fondo” generado por la última “surada”.

Finalmente, con respecto a ese tema, dijo que, una vez que inicie la temporada de “arribazones”, el gobierno municipal determinará si toma la medida de cerrar temporalmente esta playa, la cual recibe siempre la mayor cantidad de sargazo en Solidaridad.

PROSELITISMO INTERNO

En otro tema, al ser cuestionada sobre los rumores que afirman que algunos funcionarios de su gabinete podrían ya empezar a realizar actos de proselitismo de cara a las elecciones del 2024, la alcaldesa hizo un llamado a su gabinete a “no perder el objetivo y trabajar para los solidarenses”.

“No he tenido datos en ese sentido, pero llegarán los tiempos, y me queda claro que quien tome la decisión de enfocarse más el tiempo en cuestiones políticas, pues evidentemente no es algo que diga yo”, añadió, inmediatamente después.

En ese tenor, al referirse a los “movimientos políticos” que podrían presentarse en los próximos meses por la siguiente contienda electoral por la presidencia municipal, Campos Miranda dijo que la ciudadanía debe ‘echar a un lado” la “guerra sucia” que pudiera generarse.

Dijo que eventos como su “Informe Semanal” sirven para aclarar cualquier noticia falsa con respecto a su gobierno.

“Es importante saber que somos gente que damos la cara. Aquí lo más importante es que podamos seguir trabajando, y que cuando haya alguna duda, acá estamos”, destacó.

UNIDAD MÉDICA FAMILIAR EN PUERTO AVENTURAS

Por otra parte, Lili Campos Miranda recordó que en la pasada sesión de Cabildo, los regidores aprobaron la donación de un predio en Puerto Aventuras para la construcción de una Unidad Médico Familiar, el director del IMSS de Quintana Roo.

Este nosocomio, dijo, comenzará a ser construido a la brevedad, para lo cual se destinará una inversión cercana a los 220 millones de pesos, según datos expresados recientemente por Miguel Ángel Van-Dick, director del IMSS en Quintana Roo.

El predio tiene una superficie de 10 mil 23.72 metros cuadrados y se ubica en el lote 001, manzana 007, sobre la calle Caoba, entre calle Ciricote y Ciprés.

“Ya en trámite en proceso esta unidad que tanta falta le hace al pueblo de Puerto Aventuras”, añadió al respecto.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En otro tema, al referirse al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, la presidenta municipal destacó la reciente inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres, que atenderá a las mujeres violentadas.

Además, refirió que este obra de reciente inauguración, próximamente se sumarán más enlaces de dependencias gubernamentales, para atender a las mujeres las 24 horas del día, de distintos ámbitos.

Con respecto al 8 de marzo, dijo que habrá varias actividades para conmemorar esta fecha, como un evento para reconocer la labor que realizan las mujeres policías.

MARCIANO DZUL CAAMAL

Finalmente, Lili Campos de refirió al reciente deceso de Marciano Dzul Caamal, presidente municipal de Tulum, a quien calificó como “un hombre que siempre destacó por su labor social, orgulloso de sus raíces”.

Asimismo, expresó su pésame a los familiares de alcalde, quien falleció el sábado pasado en un hospital de Monterrey, debido a un cáncer de páncreas. (Agencia SIM)