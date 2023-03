“NO NOS VAN A CALLAR”: Ante prohibición de la Uqroo de participar en el Día Internacional de la Mujer, estudiantes de Ciencias de la Salud utilizan los espejos de los baños para manifestar su postura

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante la prohibición de las autoridades de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) para realizar una manifestación pacífica en el marco del Día Internacional de la Mujer, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Salud decidieron colocar post-it y notas con cinta adhesiva en los espejos de los baños universitarios, cada una de manera anónima con mensajes positivos hasta acusaciones de acoso.

Integrantes del Consejo Estudiantil buscaron el permiso de la autoridad universitaria para colocar un “tendedero” con frases alusivas al Día Internacional de la Mujer visibilizar temas relevantes para las estudiantes, incluyendo el acoso y el abuso en la universidad.

Los espejos de los baños lucieron notas con cinta adhesiva con frases como: hermana levanta la voz, no estas sola; mi agresor es Carlos Uc; calladitas no nos vemos más bonitas; no necesitas correr tan rápido para ser the man eres la mejor! ; qué nadie te diga que no puedes; yo si te creo.

Además un aviso donde señalan qué la Uqroo no les permitió expresarse pero que no las van a callar. (Noticaribe)