Mariel Colón, la abogada y cantante que lleva las defensas de El Chapo y de Emma Coronel

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Mariel es una cantante que se convirtió en abogada. “Mi papá es director musical y siempre tuve eso en la vena. El año pasado me sometí a una cirugía bariátrica, en donde perdí muchísimo peso. Comencé a ganar mucha confianza en mí misma. Mi fotógrafo me dice: ‘¿y si haces en tu Instagram unos videos cantando? porque la gente no sabe que cantas’. Así que lo hice. Me pasé como tres o cuatro horas esa tarde en vivo. Me fui a dormir y al otro día, cuando me levanté, estaba en Despierta América donde decía: la abogada de ‘El Chapo’ le canta a su fanaticada. Me quedé como que ‘¡Oh Dios qué es esto!’. De ahí comenzaron a llamarme, entre ellos quien ahora es mi productor musical. Entonces salimos con el tema de ‘La abogada'”, contó en entrevista para Milenio.

Sin embargo, no dejará su faceta como defensora judicial. De hecho ya mezcla ambas profesiones, pues como abogada dice que les canta a sus clientes para llevarles al aislamiento en el que viven un poco del exterior. Así ha hecho con ‘El Chapo’.

-“Todos mis clientes me han escuchado cantar, incluyendo el señor Guzmán. Y claro que sí, especialmente a los que no tienen radio. Cada que sale una canción nueva. Yo voy y se las canto”.

¿Qué canciones son las que le has cantado al ‘Chapo’?

-“De todo lo que sale de canciones, de amor, de desamor, todo lo que sale. Quizás de repente algún corrido se lo canto. Pero siempre me gusta mantenerlo un poco vigente en la música, porque la disfruta mucho. Definitivamente es parte de mis funciones, hay que ser empático”.

Al respecto de los procesos de ‘El Chapo’ aseguró que actualmente avanzan en un asunto civil para mejorar su estancia en prisión.

“Ya el proceso legal criminal culminó, pero ahora tenemos dos procesos civiles abiertos en donde estamos peleando para que se le mejoren sus condiciones de confinamiento, porque entendemos que son inhumanas”, dijo.

Sobre Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, contó que se hicieron amigas durante el juicio contra su esposo, ahora trabaja para adelantar su liberación que está programada para este mismo año.

“Ya para verano va a salir. Ella primero es mi amiga, antes que mi clienta, porque obviamente yo la conocí apoyando a su esposo durante todo el juicio. Íbamos todos los días a la corte juntas, salíamos, yo le ayudaba con la compra, con lo que fuera necesario. Entablamos una amistad. Ella es mi amiga, pero también es mi clienta”, dijo.

Colón negó que al ‘Chapo’ le hayan ofrecido algún tipo de beneficio en caso de testificar contra Genaro García Luna, debido a que no es un testigo colaborador del gobierno estadunidense.

“No lo podían buscar para cooperar, porque él no firmó un acuerdo de cooperación. Por eso tiene una condena de por vida”, explicó.

En caso de que el hijo de Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, sea extraditado a Estados Unidos está dispuesta a ser su representante legal en ese país si la contratan para ello.

-¿También lo defenderías?

-“Si la persona me contrata, claro que sí”.

-¿No te han contactado por parte de Ovidio Guzmán?

-“Todavía no, pero el muchacho todavía se encuentra aquí en México, así que de ser extraditado, me imagino que si él quisiera contactarme, yo con mucho gusto. Claro que sí (lo defendería)”. (Fuente: Milenio)