“NO HAGAN CASO A COMENTARIOS, INCLUSO DE MIS COLABORADORES, DE QUE NO VAMOS A TERMINAR A TIEMPO”: Realiza Presidente Obrador nuevo nuevo recorrido de supervisión del Tren Maya y asegura que van conforme a lo programado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En medio de dos manifestaciones, de ejidatarios de Laguna Om que rechazan la reubicación del paradero del Tren Maya y de afiliados al Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su recorrido de supervisión de los avances del proyecto presidencial en los tramos 6 y 7.

A pesar de los amparos interpuestos contra el proyecto y los trabajos de rescate de vestigios arqueológicos, el mandatario federal aseguró que el Tren Maya va a buen ritmo y se concretará según lo proyectado.

Incluso, hizo un llamado a no hacer caso a quienes señalan que el proyecto del Tren Maya no se concluirá en el plazo establecido o que llevará un proceso la entrada en operaciones “aún cuando sean mis colaboradores”, en alusión a las declaraciones del coordinador de delegaciones federales, Arturo Abreu Marín, quien señaló que hay el riesgo de no concluir antes de diciembre próximo por los amparos promovidos y el lento avance de los trabajos de rescate arqueológico, y de que sería necesario un período de pruebas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Luego de pernoctar en Chetumal y al momento de salir del hotel, fue abordado por afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado (Sutage) que exigen elecciones para elegir al secretario general, toda vez que se encuentra acéfala por el desconocimiento de Roberto Poot Vázquez como dirigente.

A las puertas del hotel también se manifestaron ejidatarios de Laguna Om que rechazan la reubicación del paradero del Tren Maya hacia la zona de inversiones del Grupo Posadas.

López Obrador les manifestó que se atenderán cada una de sus peticiones. (Noticaribe)