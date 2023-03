RECHAZAN POLÍTICA DEL PRESIDENTE HACIA DELINCUENCIA: Militares en retiro marchan en forma pacífica en en Chetumal en apoyo a cuatro militares detenidos en Tamaulipas

Por Rafael briceño

CHETUMAL, MX. – En apoyo de los cuatro militares detenidos y encarcelados en Tamaulipas, unos 30 militares en retiro efectuaron una manifestación pacífica para exigir se siga el debido proceso y su liberación al tiempo que manifestaron su rechazo a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos contra la delincuencia.

“No entendemos al Presidente que defiende a la delincuencia y que no se deben tocar porque son seres humanos, pero no piensa que también los militares son seres humanos y tiene familia”, afirmaron en referencia a la declaración de López Obrador hecha en la conferencia del jueves pasado donde dijo que no se debe permitir las ejecuciones por parte de elementos del Ejército “aunque se trate de supuestos sicarios”.

Rechazaron las declaraciones del Presidente al acusar de delincuentes a todos aquellos que participan en manifestaciones: “los militares tenemos derecho a la seguridad cuando salimos a combatir a la delincuencia y el señor está mal, no somos delincuentes”.

Exigieron que los cuatro militares detenidos en Tamaulipas tengan un debido proceso y sean sujetos a investigacion justa, “pero en estos momentos están encarcelados luego que fueron detenidos sin una investigación sólo porque se defendieron del narco que los atacaron”.

Consideraron que los cuatro militares deben estar en la guardia militar preventiva en tanto se realizan las investigaciones y no encarcelados sin un proceso de investigación justa.

La manifestación pacífica se realizó por espacio de 30 minutos en el monumento a los Niños Héroes, ubicado enfrente de las instalaciones de la 34 zona militar de Chetumal.

Cabe recordar que el 3 de marzo, cuatro militares fueron detenidos y encarcelados en Tamaulipas por el asesinato de cinco jóvenes y dejar heridos a otros dos y también acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia Militar, los elementos interceptaron la camioneta en la que se trasladaban los jóvenes y dispararon en su contra aunque la Sedena afirma que los militares perseguían una camioneta sospechosa y que al escuchar un estruendo los elementos abrieron fuego. (Noticaribe)