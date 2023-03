AMLO acusa al PAN de promover el intervencionismo de Estados Unidos en México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al Partido Acción Nacional (PAN) como “defensor de la corrupción, pero también del intervencionismo” luego de que su dirigente Marko Cortés exigiera a su Gobierno retomar la colaboración con agencias estadounidenses de seguridad. Lo que advirtió como una violación a la Constitución, publicó reporteindigo.com.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador respondió a Cortés diciendo que “si actuáramos de manera estricta, como ellos dicen en forma hipócrita de que la ley es la ley, pues esto es un acto antipatriótico que no está permitido constitucionalmente, legalmente a un partido político”.

Argumentando que su Gobierno colabora con el de Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía, reclamó que “este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA, ah no, pero agrega en una declaración, de que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna. Yo no soy Calderón, ¿cómo se llama el señor? Marko Cortés, más respeto por favor”.

El comentario de López Obrador sobre una posible inconstitucionalidad del PAN al asumir esta postura que califica como intervencionista se da en el marco de la petición que Morena hizo al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se cancele su registro como partido político bajo el argumento de que es una organización criminal.

En México “había un narcoestado” con el PAN, replica AMLO

Al reclamo del dirigente nacional panista respecto a que “López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad”, retomando la colaboración con la Agencia Antidrogas estadounidense, el primer mandatario replicó que, durante los sexenios del PAN, en México “había un narcoestado, pues, ya para qué hablamos de otras cosas”.

Esto al recordar que Genaro García Luna, quien fuera declarado culpable de narcotráfico por el jurado del Distrito Este de Nueva York, fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y, previamente, fundó la Agencia Federal de Investigación (AFI), la “DEA mexicana”, por instrucción de Vicente Fox.

“Ese señor, posiblemente va a hablar porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que es obvio, es de sentido común, de juicio práctico. Que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada”, agregó al recordar operativos como “Rápido y Furioso”.

En ese sentido, también señaló que a Nicholas Palmer, director de la DEA en México por dos años, “lo destituyeron, nada más” tras descubrir que mantenía relaciones con abogados de narcotraficantes. Así como reclamó que la decisión, tomada en enero pasado, no fue reportada por los medios nacionales.

López Obrador ve “común acuerdo” entre PAN y republicanos

López Obrador acusó que “parece que actúan de común acuerdo los conservadores de México con los legisladores del Partido Republicano y con los que siempre han querido someter a México, porque esto es un asunto de soberanía. Cuando estaba Calderón entraban los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso”.

Aludiendo a su discusión con Kevin McCarthy y Dan Crenshaw, mencionó que “llegaron al extremo unos legisladores del Partido Republicano de plantear que si no nos alineamos, igual que el PAN, iba a intervenir el Ejército estadounidense en nuestro territorio, nos iban a invadir. Esa es una falta de respeto”.

Bajo estos argumentos, López Obrador acusó que el PAN incurría en actos similares a los de los conservadores que proclamaron emperador a Maximiliano de Habsburgo. “Es lo mismo, no cambian”, reclamó tras insistir en que las acciones del principal partido opositor saldrían de los límites constitucionales. (Fuente: reporteindigo.com)