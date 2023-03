Estalla de nuevo paro laboral en Walmart del centro de Playa del Carmen; líderes de la CROC se hacen los aparecidos para resolver el conflicto

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Alrededor de 50 empleados de la sucursal de Walmart del centro de esta ciudad retomaron esta tarde el paro de labores, al argumentar que los directivos de esta empresa no les han cumplido el pago de su bono anual y horas extras, lo cual había sido pactado con ellos el viernes pasado, durante una primera protesta.

Los trabajadores argumentaron que desde el viernes hasta hoy, la gerencia de esta sucursal “le ha dado vueltas al asunto”, para no dar el bono anual de 90 días, mismo que fue pagado de forma incompleta.

Marlene May, trabajadora de este sucursal, refirió que este día llegaron a este inmueble miembros de este corporativo, para tratar de “llegar a un arreglo”, sin embargo, agregó, “nos dieron vueltas sobre lo mismo”.

“Quedamos en lo mismo: no hay bono, y todo los que nos ofrecieron es para el próximo año, y son beneficios que no todas y todos tendríamos que tomar. Por ejemplo, apoyo a la maternidad. Son cosas que no vienen al caso, que no corresponden a lo que nosotros estamos enfocados”, indicó.

A este lugar arribaron el dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, y el estatal, Martín de la Cruz Gómez, para tratar de resolver el conflicto con los directivos de esta empresa.

En entrevista, el líder local de la CROC detalló que el viernes pasado se levantó una minuta con los acuerdos pactados con la gerencia de esta sucursal, pero hasta el momento no han cumplido ni le han dado la certeza a los trabajadores que sus exigencias serán resueltas a la brevedad.

“Entonces, si esta empresa accede, vamos a platicar con ellos. Yo ya hablé en la Procuraduría y mencionamos lo que ha estado sucediendo, porque no están trayendo una respuesta que sea aceptada por los compañeros. Entonces, en eso estamos”, resaltó Martin de la Cruz Gómez.

Finalmente, agregó que se mantendrán en este sitio, hasta que los directivos se acerquen a este lugar, para tratar de llegar un arreglo, en compañía de los trabajadores inconformes.

Señaló que en caso de no llegar a un arreglo, tendrán que recurrir “a instancias legales”, para que la empresa dé cumplimiento a los conceptos referidos. (Agencia SIM)