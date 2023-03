José Ángel Gurría, ex secretario zedillista, destapa aspiración presidencial…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- “Absolutamente”, fue la contundente respuesta del Dr. José Ángel Gurría a la pregunta expresa de si quiere ser el candidato presidencial de la oposición, publicó lopezdoriga.com.

Gurría Treviño advirtió que busca ser el líder de la oposición, si bien antes se tiene que lograr el consenso de todos los partidos, pues falta Movimiento Ciudadano.

“El líder político del país tiene que ser aglutinador, tiene que ponerle cemento y Kola Loka a la sociedad, para que tenga una misma sociedad y esta decida que sí se puede y echarle para adelante”, señaló.

“Debo decir que tú fuiste el único que me hizo esa pregunta una y otra vez pero, en esa época, no estaban dadas las condiciones, hoy están dadas las condiciones en particular el hecho de que hoy hay una coalición que ya se formó una coalición y, por lo tanto, yo quiero ser el representante de esa coalición”, apuntó.

Gurría dijo que busca que la oposición tenga un consenso real, no solo en una coalición sino en la práctica para enfrentar a quien designe el gobierno.

“Del otro lado, lo que yo te diría, independientemente de a quienes designen por parte del gobierno, habría que hacerle frente y habría que ganarle, por supuesto, para ello antes, se tiene que lograr el consenso de los diferente partidos, ya hay una coalición entre el PAN, el PRD y el PRI pero falta el MC que esperamos que también se una a la coalición de oposición con el objetivo que de que haya no solo la impresión de que hay un consenso de la oposición sino que sea en la práctica ese consenso”, señaló. (Fuente: lopezdoriga.com)