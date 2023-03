Ni adversario ni distanciado de AMLO, dice Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato a la Presidencia de la República, aseguró que nunca se ha considerado adversario político de Andrés Manuel López Obrador, publicó Proceso.

En entrevista con el periódico español El País, el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), negó también que exista distanciamiento con el actual presidente.

“La amistad yo la mantengo en el mismo grado de aprecio que he tenido por él desde que empezamos a caminar juntos. A veces más juntos, a veces un poco menos, pero el grado de amistad lo mantengo”, dijo Cárdenas al diario español.

El exjefe de Gobierno de la capital del país dijo que no ha considerado hasta el momento asistir a la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera a la que convocó López Obrador en el Zócalo, aunque sí anunció que acudirá al Monumento a la Revolución, como todos los años.

De su participación en el Colectivo por México, dijo que fue invitado por el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano y que solo alcanzó a colaborar en la elaboración del “esqueleto” de un proyecto nacional y después decidió no seguir participando: “No me fui, porque no había llegado”.

Cuando se le recordaron las críticas de López Obrador por su participación en Mexicolectivo, dijo que no tenía razón en considerarlo su adversario.

“Yo no soy adversario político de él. Seguramente de otros puedo serlo, pero nunca me he considerado adversario político del hoy presidente de la República”, dijo Cárdenas a El País.

En la entrevista, el líder moral de la izquierda se dijo amigo de los cuatro precandidatos presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Sobre la oposición política a López Obrador, dijo que no ve en ninguno de los partidos políticos un programa de por dónde quieren llevar al país. (Fuente: Proceso)