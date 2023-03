Ponen en marcha la liga de futbol GAT 7 en Puerto Morelos

PUERTO MORELOS, MX.— El director municipal del Deporte, Miguel Ángel Uc Chimal, inauguró hoy y dio la patada inicial de la segunda edición del torneo de la Liga Municipal de Fútbol GAT 7, en la Unidad Deportiva Pescadores de esta cabecera municipal.

El funcionario destacó que el objetivo de esta liga es fomentar la práctica y crecimiento deportivo entre los niños y jóvenes portomorelenses. En el torneo participan aproximadamente 350 menores, quienes integran 28 equipos mixtos en seis categorías: sub 5, sub 7, sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15.

Las oncenas participantes son Ángeles FC, Panteras Ce For, Tortugas, Sea Horse, Pachuca Playa del Carmen, Monarcas Leona Vicario, Monarcas Puerto Morelos, Jaguares y Felinos. La mayoría son de Puerto Morelos, aunque también las hay de Cancún y Playa del Carmen.

La administración de la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz está consciente de que la práctica deportiva es el mejor de los hábitos que se puede inculcar entre la niñez, no solo porque fortalece su desarrollo físico, sino también porque mantiene su mente sana y les inculca valores como la fortaleza, solidaridad y disciplina, añadió.

La práctica cotidiana de un deporte impulsa la formación de buenos seres humanos y ciudadanos y fortalece la unión familiar, pues es común ver a los padres acompañar a sus hijos en los encuentros que se realizan cada domingo, enfatizó. (Fuente: Ayuntamiento de Puerto Morelos)