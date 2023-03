Denuncian falta de estacionamientos inclusivos en la zona centro de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Rafael Barragán Vázquez, presidente de la Asociación Libertad de Accesibilidad, denunció la falta de estacionamientos inclusivos en la zona centro de esta ciudad, en donde apenas hace unos años había un total de 12, los cuales fueron quitados con la entrada de los parquímetros.

En entrevista breve, el activista refirió que con la llegada de Playaparq, las personas con discapacidad no tienen garantía que sus espacios sean respetados en esta ciudad.

“Si bien dice Parquímetros que si llegas con una calcomanía de persona con discapacidad oficializada se te respetará el cobro, lo cierto es que no hay espacio para personas con discapacidad. Pagues o no pagues, no hay”, resaltó.

En ese sentido, Barragán Vázquez hizo un llamado al Ayuntamiento de Solidaridad para que ponga en marcha un programa vial, para que la ciudad cuente, al fin, con espacios aptos para este sector vulnerable.

Agregó que hasta el momento lo anterior no ha ocurrido, pese a que los gobiernos federal, estatal y municipal están obligados a garantizar vialidades adaptadas para personas con discapacidad, pues así se los obliga la Ley Federal de Inclusión.

“La accesibilidad no es algo nuevo, existe una ley, existe el llamamiento para que los gobiernos hagan los cambios necesarios para que pueda vivir plenamente y en libertad”, recalcó.

Por último, el activista deseó que la remodelación de la Plaza 28 de Julio pueda incluir la habilitación de estos espacios. (Agencia SIM)