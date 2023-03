Tatuadora niega servicio a una joven que pretendía marcarse como ‘Propiedad de Víctor’

COLOMBIA.- Una artista colombiana decidió no hacer el tatuaje solicitado por una joven, al considerar que el diseño se trataba de una expresión “machista” de la cual no quería formar parte, publicó quinto-poder.mx.

“Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto: sororidad, ética o simplemente que no quiero ser parte de estas cosas. Con el paso de los años he hecho tatuajes así, de los cuales me he arrepentido, y como mujer digo: ‘Parce, yo no debí prestar para hacer eso’”, narró Ledy Mora.

El tatuaje solicitado decía: ‘Propiedad de Víctor, por siempre y una fecha’.

La artista respondió a su clienta que no podía realizar este tipo de trabajos porque “atentaba contra la moral de la mujer”, y destacó que durante sus 10 años en esta industria, de los trabajos que más recibe son “cover up” de personas que buscan cubrir el nombre de sus exparejas.

“Estoy en shock de que alguien quiera tatuarse ‘Propiedad de Víctor’. En mis 10 años de experiencia como tatuadora las cosas que más tapo son nombres y fechas de ex, pero en mi vida había visto que alguien quisiera escribirse: propiedad”, dijo.

Finalmente, la joven dijo que espera que la clienta vea el video para que entienda que no es una cosa y no le pertenece a nadie: “El amor no se demuestra de esa manera, eso no es amor, eso no es sano, siento un poco de tristeza porque hay gente que hace cosas locas para que las quieran, el amor empieza con amor propio”, sentenció.

(Fuente: quinto-poder.mx)