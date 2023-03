Entre finalistas que aspiran al INE hay perfiles afines a Morena

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes al Consejo General del INE para el periodo 2023-2032 dará a conocer hoy los nombres de los finalistas del proceso, entre quienes se perfilan mujeres y hombres identificados con la llamada Cuarta Transformación, pero también especialistas con reconocida experiencia en materia electoral, publicó Milenio.

De acuerdo con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados, el comité deberá entregar a más tardar el próximo domingo 26 de marzo cuatro listas de cinco nombres cada una, e integradas con los candidatos mejor evaluados en las diversas etapas, con el fin de elegir a la próxima presidenta del INE y a tres consejeros del organismo.

Entre las mujeres destacan Bertha Alcalde y Maday Merino por alcanzar el puntaje más alto (74 de 80) en el examen de conocimientos.

La primera es hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, mientras la segunda fue presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Otras aspirantes vinculadas a liderazgos de Morena y mencionadas como probables finalistas para integrar las quintetas son Diana Talavera, ex presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y señalada como integrante del grupo político de René Bejarano, así como Selene Vázquez, hermana de la senadora Antares Vázquez.

Sin nexos con la Cuarta Transformación, sobresalen entre las mejor calificadas en su examen Zelandia Bórquez, consejera del organismo electoral de San Luis Potosí; Iulisca Zircey Bautista, asesora del consejero electoral Jaime Rivera; Martha Alejandra Tello, politóloga, maestra en derecho electoral y profesora-investigadora de la Escuela Judicial Electoral; Miriam Guadalupe Hinojosa, ex consejera electoral en Nuevo León, y Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Jaime Miguel Castañeda, ex asesor de la representación de Morena ante el INE, y Armando Ocampo, ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el gobierno de la Ciudad de México, fueron los aspirantes con las calificaciones más altas en el examen, pero ninguno de los dos pudo superar la evaluación de idoneidad por su perfil morenista.

Por ello, ahora destacan como cartas fuertes de la 4T Netzaí Sandoval, hermano de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y del diputado morenista Pablo Amílcar Sandoval; Jorge Montaño, fiscal electoral, ex magistrado y ex consejero en el estado de Tabasco; Yuri Gabriel Beltrán, ex titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Olga Sánchez Cordero, y Bernardo Valle, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Entre los 46 hombres entrevistados por el Comité Técnico de Evaluación se encuentran también expertos con amplia trayectoria y altas responsabilidades en el INE y en organismos electorales locales.

Entre ellos destaca Roberto Heycher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral del INE y quien incluso sustituyó temporalmente a Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva del organismo, hasta que el titular fue restituido en el cargo por mandato de un juez.

Con la tercera mejor calificación en el examen de conocimientos se encuentra César Ernesto Ramos, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se perfila igualmente como finalista.

Apuntan también a las quintetas Francisco Javier Aparicio, académico e investigador del CIDE; Diego Forcada, asesor del secretario ejecutivo del Consejo General del INE, y Pedro Rafael Constantino, coordinador de Asuntos Jurídicos en Materia de Fiscalización.

Jesús Ociel Baena, magistrade electoral de Aguascalientes, se mantiene también en la contienda por un lugar entre los finalistas del proceso por cuatro vacantes en el Consejo General del INE. (Fuente: Milenio)