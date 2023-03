YUCATÁN | Denuncian hostigamiento sexual dentro del Inaip y comisionada afirma que desconoce avances del caso

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Hace dos años fue denunciado un caso de hostigamiento sexual dentro del Instituto Estatal de Transparencia (Inaip) por parte de un alto funcionario hacia una trabajadora, sin embargo, la comisionada presidenta, María Gilda Segovia Chab, admitió que no tiene conocimiento sobre cómo va el caso.

Fue en 2021 cuando una trabajadora del instituto denunció que había sido víctima de hostigamiento sexual, por lo que se comenzó una investigación.

Al respecto, el anterior comisionado, Carlos Pavón Durán, dijo en su momento que actos como estos no podrían permitirse dentro del órgano que precisamente prioriza la transparencia ante todo.

Además, dijo que sin importar el cargo de la persona, tendría que asumir las responsabilidades correspondientes al hecho y su gravedad.

A pesar del tiempo transcurrido, el Inaip no ha dado una respuesta sobre el caso y aunque ya recibió el Distintivo Violeta, este elemento tampoco ha influido para que se brinde atención pertinente al caso.

Por ejemplo, posterior a su informe, la actual comisionada presidenta, María Gilda Segovia Chab, expuso que no tendría una respuesta en relación al caso porque es un asunto que se lleva dentro de Contraloría Interna.

“No tenemos injerencia ni conocimiento en este sentido. Es un tema sobre el que no me puedo pronunciar al respecto porque no tengo conocimiento sobre cómo va el procedimiento”, afirmó.

La comisionada expuso que el tema ha avanzado con apego a la norma, pero no sabe con exactitud cuál es el avance o resolución.

“El procedimiento está avanzando, no podemos decir que está estancado”, añadió.

No obstante, la comisionada se escudó al decir que el organismo ya cuenta con un Distintivo Violeta y por lo tanto, este tipo de casos ya no deben de registrar dentro del Inaip. (Noticaribe)