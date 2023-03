UNA Y MIL FORMAS DE SER ‘TAPADERA’ DE LA CORRUPCIÓN: Que siempre no procede juicio político contra Laura Beristain, ex presidenta municipal morenista de Solidaridad, porque diputados dejaron prescribir el dictamen de procedencia; también a Otoniel Segovia lo dejan sin culpa

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Las solicitudes de juicio político en contra de los ex presidentes municipales de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez y de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, fueron desechadas por la Comisión de Justicia de la Décimo Séptima legislatura al no cumplirse con los requisitos de procedibilidad.

Hugo Alday Nieto, presidente de dicha Comisión, explicó que en el caso de Beristain Navarrete el juicio político finalmente no procedió – aun cuando en la Décimo Sexta legislatura se determinó su procedencia – ya que prescribió porque los legisladores no le dieron seguimiento.

Cabe recordar que en diciembre del 2021, la entonces diputada presidenta de la Comisión de Justicia, Kira Iris San confirmó la procedencia de la solicitud de juicio político contra Beristain Navarrete tras los señalamientos de mala aplicación de recursos públicos, violación a la licitación de contratos, violación al rendimiento de cuentas entre otras situaciones como la obra de remodelación de la 5 avenida de Playa del Carmen.

Alday Nieto recordó que durante la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia en la Décimo Sexta legislatura, tres de los cinco integrantes, aprobaron el dictamen de procedencia de juicio político contra Beristain Navarrete “pero después una de las diputadas firmantes pidió que se tachara su firma del dictamen por o que el documento no fue turnado a la mesa directiva y dejaron que transcurra el tiempo por lo que prescribió el asunto de juicio político”.

Vamos a notificarle que el dictamen de procedencia de juicio político ya prescribió, señaló.

Aclaró que en este caso no hay una sanción contra los diputados por permitir que prescriba la procedencia “pero ahora todo depende del promoverte”.

En cuanto al ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia, el presidente de la Comisión de Justicia explicó que se desechó la solicitud de juicio político ya que fue interpuesta por el entonces contralor municipal quien no tiene facultad para hacer dicha solicitud “ya que actuó como representante legal cuando no la tiene”.

Dijo que quien debió presentar la solicitud de juicio político contra Sevogia Martínez era la entonces síndico municipal.

Alday Nieto dijo que se les notificará de manera personal tanto a Otoniel Segovia como a Laura Beristain de la no procedencia de las solicitudes de juicio político interpuestos en su contra. (Noticaribe)