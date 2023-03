QUE LOS DERECHOS HUMANOS HAN SIDO OBJETO DE ‘MANOSEO’ E ‘INTERESES POLÍTICOS’: Se pronuncia el presidente de la Comisión en el Congreso local, Guillermo Brahams, por iniciar desde cero la selección del ‘ombudsperson’, pero igual dice que acatarán fallo de amparo por controversia sobre nombramiento de Judith Rodríguez

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A seis meses que tomaron posesión del cargo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Décimo Séptima legislatura, Guillermo Brahms González, afirmó que la designación del ombudsperson se convirtió en un tema político por el manoseo y la desinformación.

Luego que la Décimo Sexta legislatura aprobara el dictamen mediante el cual se designaba a la entonces diputada del Partido Verde Ecologista (PVEM), Judith Rodríguez Villanueva, como titular de la CEDHQRoo, “hay mucho estigma y mala información” y el proceso está detenido por un amparo interpuesto y que el juzgado sexto deberá resolver a más tardar en un plazo de 15 días.

Hay mucho manoseo político e intereses “e incluso muchos grupos se me han acercado porque todos quieren y no entiendo porque ya que no es enchílame las otras. Derechos humanos no debe ser un tema político y debe manejarse en forma autónoma”.

Brahms González anticipó que en un plazo de 15 días el juzgado deberá emitir ya la sentencia sobre el amparo interpuesto y se acatará la disposición.

Desde su punto de vista consideró que lo políticamente correcto es reiniciar el proceso de selección del ombudsperson desde cero “porque se trata de una nueva legislatura”.

Si bien la Décimo Sexta legislatura emitió un dictamen y los perfiles que aspiran al cargo es de gente valiosa deben ser los diputados actuales quienes designen al titular de la dependencia.

Sin embargo, Insistió en que acatarán la disposiciones de la autoridad judicial en el sentido de respetar el dictamen emitido por la pasada legislatura o iniciar el proceso nuevamente. (Noticaribe)