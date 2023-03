SUMAN FUERZAS: Conforman Consejo Hotelero para fortalecer liderazgo turístico del Caribe Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO. – En el marco del Tianguis Turístico de México fue conformado el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano que será presidido por Toni Chaves, actual Presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, organismo cupular que reúne a 7 asociaciones de hoteles de Quintana Roo que representan más de 125 mil cuartos, generan más de 300,000 empleos y mantienen 500,000 proveedores.

Tony Chaves indicó que a través de este órgano colegido buscarán salvaguardar los intereses de sus inversionistas y cabildear con las autoridades federales una agenda turística que permita resolver y agilizar temas pendientes que requieren atención urgente como son facilitar el ingreso de los turistas internacionales, especialmente en temas de mejoras en migración, aduanas, eliminación de visados, que permitan a todos los destinos del Caribe Mexicano ser más competitivos y ofrecer una mejor atención a los visitantes.

“Si no hacemos las cosas unidos, esto no funciona; me agrada el que tengamos tantas coincidencias entre las asociaciones, cada una con su peculiaridades y necesidades municipales, pero hay una gran unión entre estas asociaciones que buscamos un compromiso social y con el desarrollo comunitario, mejores condiciones para nuestros colaboradores, buscar mejor flujo de turista hacia el estado, salvaguardar los intereses de nuestros inversionistas y creación de empleo”, especificó.

Añadió que entre los objetivos de este consejo estará trabajar en colaboración con el Gobierno del Estado para optimizar los recursos que se invierten en la promoción turística y generar un mayor flujo de visitantes a esta entidad, que el año pasado recibió a 19 millones de visitantes.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama, quien tomó protesta a los integrantes de este consejo, resaltó que este organismo cupular aglutinará y representará los intereses del sector hotelero del Caribe mexicano y creará una agenda común para analizar con los tres niveles de gobierno las necesidades del sector.

“Este Consejo llega en un momento sumamente oportuno, puntual a la cita con la historia para atender la convocatoria en donde nos tomamos todos de la mano y caminar juntos para llegar más lejos a través de este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo”, expresó.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano tendrá un Consejo Directivo itinerante, es decir cada seis meses cambiará de presidente entre todos sus integrantes y está integrado por Toni Chaves, como Presidente (Asociación de Hoteles de la Riviera Maya); David Ortiz Mena, como Vicepresidente (Asociación de Hoteles de Tulum); Miriam Cortés, como Secretaria (Asociación de Clubes Vacacionales). (Noticaribe)