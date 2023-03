SURGEN MÁS ‘PENDIENTES’: Administración de Carlos Joaquín no pagó las últimas dos ediciones del Ironman 70.3; asegura Gobernadora que se realizará el evento este año pese a deuda

CANCÚN, MX.- La gobernadora Mara Lezama dio a conocer que la administración pasada no pagó las ediciones del IronMan 70.3 durante los años 2021 y 2022, por lo que tendrán que hacer el pago correspondiente para garantizar la realización de este evento deportivo en el presente año.

“Al iniciar este gobierno todos lo saben que ha sido complicado por el pasivo circular, no es nada más llegar y hacer el Iron Man, hay que pagar lo que se le debe del 2021 y 2022 y aparte hacer el 2023, no es que los queramos hacer los eventos, sino que hay que pagar lo que no se pagó, más los eventos que nos toca a nosotros vamos a pagar como dos eventos y medio, detalló.

La gobernadora, no precisó el monto al que asciende dicha deuda por las dos ediciones de este evento deportivo que se realiza cada año en el municipio de Cozumel, pero garantizó que este año la nueva edición está garantizada, luego de que incluso fue anunciado en el marco del Tianguis 2023 que se realizó en la Ciudad de México.

“El Iron Man de Cozumel del 70.3 se va a llevar a cabo este 2023 con mucho esfuerzo, con muchas gestiones, pero lo vamos a llevar a cabo en la bella isla de las golondrinas”, aseguró.

Asimismo, la gobernadora anunció que se hará el medio maratón en conmemoración al aniversario de Cancún y el triatlón, evento para los cuales hacen las correspondientes invitaciones para que la ciudadanía participe. (Noticaribe)