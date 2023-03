AMLO ensalza ‘progresismo’ de la familia Taddei, a la que pertenece la nueva consejera presidenta del INE

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Este viernes 31 de marzo por la madrugada, la sonorense Guadalupe Taddei Zavala fue designada por sorteo en la Cámara de Diputados como nueva Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que tomará a partir del 3 de abril, fecha en que concluye su encargo Lorenzo Córdova, publicó infobae.com.

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la designación de los cuatro nuevos consejeros electorales se haya llevado a cabo por insaculación, pese a los reclamos de la oposición por la selección de perfiles cercanos a Morena.

“Yo celebro que se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo porque habían 20 candidatos mujeres y hombres y quedaron cuatro, y fue mediante insaculación, entonces lo veo bien”, expresó el Ejecutivo federal.

“A mi sí me gusta, es una mujer experimentada, tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como Lorenzo Córdova”, afirmó.

Cuestionado sobre los presuntos vínculos entre Guadalupe Taddei y el gobierno encabezado por Morena, el presidente López Obrador reconoció la existencia de una relación con la familia de la nueva consejera electoral, aunque defendió que se trata de personas progresistas.

“Conozco a su familia, eso sí, son gentes progresistas, demócratas, son gente honesta, nada que ver con el conservadurismo”, defendió López Obrador, quien insistió en criticar la cifra del finiquito a los consejeros salientes del INE.

La nueva presidenta del INE es prima del delegado de la Secretaría de Bienestar del gobierno de López Obrador en Sonora, Jorge Luis Taddei Bringas y a su vez tía de Pablo Daniel Taddei, designado por el propio Ejecutivo federal como director de la empresa estatal Litio por México (LitioMX).

No obstante, el mandatario federal aclaró que no conoce personalmente a Guadalupe Taddei, pero destacó los méritos de ésta última, quien cuenta con una trayectoria de 28 años en el ámbito electoral.

Frente a las críticas hacia el Comité Técnico de Evaluación, por haber seleccionado como finalistas a personas cercanas a Morena y la Cuarta Transformación, el tabasqueño sostuvo que la designación de los nuevos funcionarios electorales fue democrática, aunque esta haya sido por sorteo en la Cámara de San Lázaro y no por votación.

“Y como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos, esta es una manera más democrática de elegir. En la antigua Grecia se utilizaba este método, era parte de la democracia”, argumentó el mandatario en Palacio Nacional esta mañana.

En cuanto a si acatará, o no, la resolución del INE para eliminar del archivo de la conferencia mañanera de este lunes, donde habló de un Plan C electoral, con el que hizo un llamado anticipado para votar por Morena en la elección federal del 2024, el mandatario aceptó que aceptará la instrucción, aunque advirtió no cesará en su esfuerzo de invitar a la ciudadanía a no entregar votos a la derecha.

“Voy a decir ni un voto a los fifís, ni un voto a los corruptos y hacemos caso, ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores”, dijo el presidente en tono de broma, señalando que de esta forma ya no se molestarán las autoridades electorales. (Fuente: infobae.com)