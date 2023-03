OTRA VEZ SURGEN CUESTIONAMIENTOS CONTRA EL RECTOR: Denuncian maestros y personal docente de la Uqroo violaciones al contrato colectivo de trabajo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo) denunció la violación al contrato colectivo del trabajo por parte de la autoridad universitaria al pretender pagar de manera incompleta los aguinaldos de este año al argumentar que no cuentan con el recurso suficiente.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y a las instancias gubernamentales responsabilizan al rector Francisco López Mena y al director general de planeación, Edmundo Mendoza, de pretender ocultar la información durante la reunión del 22 de marzo del Consejo Universitario.

No hay recursos para prácticas de campo, para investigación y su difusión, para eventos académicos, para apoyo docente y del alumnado, no hay absolutamente nada para los académicos y el desarrollo de sus labores, pero sí para la compra del vehículo en el que se traslada el Rector y viáticos para sus viajes a Cancún y el pago de sus asesores y la adecuación de sus oficinas.

Explicaron que en la reunión del 22 de marzo se presentó el presupuesto anual para el ejercicio 2023 para aprobación, “aunque la información fue enviada a los integrantes de dicho Consejo con unos cuantos días de antelación únicamente para revisión y no se informó si había una situación especial” .

Sin embargo, detallaron que en esta revisión se detectó que no se estaba considerando el pago del aguinaldo completo “y el director de planeación argumentó que era una disposición federal por convenio aunque el documento de apoyo financiero de la Universidad para el año 2023 establece que los recursos federales no podrán ser utilizados para el pago de impuestos que estén a cargo del trabajador”.

Explicaron que el Contrato Colectivo de Trabajo vigente señala un total de 40 días de aguinaldo subsidiado, esto quiere decir que la Universidad se obligó a pagar el aguinaldo íntegro sin descuentos por impuestos y no se especifica la procedencia del recurso para cubrir dicha prestación.

La Universidad, el Rector y el Director de Planeación tendrían que haber buscado una solución para poder cumplir con las obligaciones laborales pactadas, no simplemente decir, no se puede, no se paga, no hay dinero, manifestaron.

Denunciaron que el rector Francisco López Mena, a pesar de tener conocimiento del problema desde enero, no socializó ni buscó soluciones “sino que dolosamente presentó un documento que desaparece una prestación pactada, obligando al Consejo a aprobarlo erróneamente, culpando al Consejo de su nula capacidad de solucionar problemas”.

Es notorio que el Rector no sabe cómo administrar recursos, es más notorio que ni siquiera le interesa buscar fuentes de ingresos para poder cumplirle a los trabajadores, a los alumnos y docentes, afirmaron.

Consideraron negligente y de una gestión ineficiente del Rector la pérdida de esos recursos y pone en evidencia a una universidad incapaz de hacer frente a contingencias de cualquier tipo. (Noticaribe)