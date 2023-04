Karime Macías es requerida por fraude genérico; confirman vigencia de pedido de extradición a Gran Bretaña

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, fue notificada de que su proceso de extradición a México continua vigente. Un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México negó el amparo que solicitaba para frenar su entrega por el delito de fraude específico, publicó La Silla Rota.

“Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto 1, atribuido a las autoridades a) y b) por los motivos explicados en el considerando II; así como del acto 2, atribuido a las autoridades b) y c), por las razones expuestas en esta ejecutoria en el considerando IV. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Karime Macías Tubilla”.

De acuerdo con la lista de notificaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la exesposa de Javier Duarte solicitó el amparo contra la “omisión de informar a las autoridades en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, que el Gobierno de México, cesa en su intención de requerir la extradición de la quejosa, en tanto se ha consumado la prescripción de la acción penal sobre la imputación que existe en su contra…; los actos tendentes a continuar el proceso de extradición en contra de la quejosa (causa penal 150/2018)”.

Al realizar el estudio del recurso, los integrantes del cuerpo colegiado determinaron que son infundados los argumentos presentados por Karime Macías, al mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Veracruz probaron que “no tenían esa obligación, porque la orden de aprehensión seguía vigente y estaban supeditadas a seguir la resolución judicial que resolvió que no estaba prescrita, en la medida en la que se interrumpió”.

“La Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República también negó ser omisa en informar que había operado la prescripción de la acción penal que refirió la quejosa porque dijo esa autoridad, que, si bien es cierto que interviene en los casos de extradición internacional, también lo es que lo hace en sus facultades de cooperación y no como fiscalía requirente ya que esa facultad, en este caso, la tiene la del Estado de Veracruz. De modo que, si la orden de aprehensión contra Karime Macías sigue vigente y ejecutable, la autoridad ministerial requirente mantiene su intención de lograr la extradición y no tiene instrucción en contrario; entonces no tiene la obligación de informar lo que pretende la quejosa”. (Fuente: La Silla Rota)