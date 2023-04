VIDEO NO MUESTRA SECUESTRO: Mujer fue llevada a clínica de rehabilitación con el consentimiento de su familia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La mujer que fue subida a la fuerza a un vehículo en la alcaldía Venustiano Carranza, no fue secuestrada, sino llevada a rehabilitación a la fuerza por sus familiares, aclaró la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, publicó aristeguinoticias.com.

“Familiares de la mujer que aparece en el video indican que la trasladaron a una clínica de rehabilitación en Querétaro”, escribió en redes sociales.

Esto después de que se viralizara un video en redes sociales en el que se observa a la joven ser subida por dos hombres a la fuerza a un automóvil en la calle Corona del Rosal, en la Col. Adolfo López Mateos, en la capital.

En el clip se muestra a la implicada caminando con uno de los sujetos por la acera, hasta detenerse frente a un domicilio para conversar.

Tras unos momentos, un Volkswagen Vento color gris plata se detiene en la calle y desciende un segundo hombre para tomarla de los brazos y obligar a la mujer a subir al automóvil mediante la utilización de la fuerza.

Ante esto, diversos internautas compartieron las grabaciones a través de redes sociales y solicitaron la intervención de las autoridades.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aclaró que no se trató de un secuestro. No obstante, no dio mayor información sobre el caso. (Fuente: aristeguinoticias.com)