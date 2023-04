Debe asumir los ayuntamientos su responsabilidad e implementar acciones de prevención y reacción para evitar que sigan los homicidios, advierte el secretario de Seguridad Pública, Ruben Oyarvide

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante las ejecuciones registradas en Cancún, Playa del Carmen y Tulum en esta última semana, el secretario de seguridad pública, Rubén Oyarvide

Pedrero insistió que los ayuntamientos, a través de sus corporaciones policiacas, deben asumir su responsabilidad de prevención y reacción ya que a la dependencia estatal le corresponde la investigación y seguimiento a través de la tecnología.

Si en estos momentos hay homicidios no podemos no hacer nada y debemos actuar para acabar con la impunidad que prevaleció durante muchos años y no se hizo nada, subrayó.

Ante los operativos que realizan elementos de la Fiscalía General de la República, la Sedena, Marina y Guardia Nacional sin la presencia de las instancias estatal y municipales, aseguró que hay una completa coordinación entre las tres instancias de gobierno para disminuir la incidencia delictiva.

Oyarvide Pedrero dijo que desde el inicio de la administración estatal combaten la corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y aseguró que recibieron unas 343 carpetas de investigación y que en este periodo se han dado de baja unos 100 elementos.

Oyarvide Pedrero respondió a los reclamos de medios de comunicación por la falta de información y desaire y aseguró que hay total apertura.

Incluso, respecto a su presencia en el Congreso del Estado, dijo que pudo haber entrado y salido por la puerta de atrás – en el área de la presidencia de la Jugocopo – pero que prefirió dar la información.

Dijo que analizará la posibilidad que en algún momento las conferencias mañanera que dan cada lunes en Cancún puedan realizarse en Chetumal. (Noticaribe)