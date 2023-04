NI CONTAMINACIÓN, NI SATURACIÓN DE EMBARCACIONES EN LA LAGUNA BACALAR: Confirma la Capitanía de Puerto el otorgamiento de unos 350 permisos a embarcaciones para operar en el cuerpo lagunar

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Luego de aclarar que hasta el momento ninguna autoridad ambiental, federal o estatal, ha emitido un documento oficial respecto a la supuesta contaminación de la laguna de Bacalar, el responsable de la Capitanía de Puerto en Chetumal, Catalino de León Juárez, confirmó que se han otorgado entre 300 y 350 permisos para la navegación de embarcaciones.

Aclaró que este número de permisos no puede considerarse que satura la capacidad de la laguna como lo ha denunciado el presidente municipal de Bacalar, Alfredo Contreras Méndez, ya que cuenta con una longitud de 56 kilómetros.

Explicó que el problema radica en el hecho que las embarcaciones se concentran en un solo punto lo que genera a la vista una mayor concentración “pero cuando el agua de la laguna de Bacalar se volvió oscura muchos optaron por ampliar el área de servicio”.

Para determinar la capacidad de carga que tiene el cuerpo lagunar debe existir un decreto de la laguna como reserva natural; o si hay posibles focos de contaminación, una autoridad ambiental debe emitir un documento que así lo establezca “pero hasta el momento no se ha hecho”, insistió.

Reconoció que no se puede restringir el otorgamiento de permisos a las embarcaciones para que puedan navegar en la laguna como ha exigido el alcalde de Bacalar y puso de ejemplo de cuando una persona compra un vehículo y llega a tránsito a matricularlo “pero en ningún momento le dicen que ya hay demasiado vehículos y que no pueden darle sus placas para transitar, entonces nosotros no podemos negar los permisos porque estaríamos violentando los derechos de los particulares que lo solicitan.”

En el caso de la supuesta contaminación de la laguna dijo que eso lo tiene que determinar una autoridad ambiental “porque la Capitanía de Puerto no tiene la facultad para decir si hay contaminación y cuando haya algún documento que manifieste o evidencie que se está contaminando y dé recomendaciones entonces podremos hacer algo” reiteró.

Ante los percances que se han registrado con el hundimiento de embarcaciones con personas a bordo recomendó a quienes cuentan con los permisos a leer el reglamento y consultar la ley de navegación para cumplir con los requisitos de seguridad.

El titular de la Capitanía de Puerto en Chetumal señaló que durante este periodo vacacional se reforzarán las acciones de vigilancia con apoyo de la estación Naval qué cubre el área de Bacalar, la Bahía de Chetumal, el Río Hondo, Laguna Milagros, Huay-Pix, Xul-Há y Buenavista. (Noticaribe)