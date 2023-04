“DE QUÉ SIRVE LA DENUNCIA SI NO LES HACEN NADA”: Documentan más amenazas de taxistas contra Uber

CANCÚN, MX.- Pese a las advertencias del Gobierno del Estado de retirar las licencias a taxistas que incurran en actos violentos contra conductores de Uber, los operadores de esta aplicación continúan recibiendo amenazas con violencia por parte de los choferes del sindicato “Andrés Quintana Roo”.

Los conductores de Uber documentaron dos nuevos casos en diversos puntos de la ciudad, donde en uno de ellos se observa, incluso, que los taxistas usurpar funciones de la autoridad.

El primero se registró el pasado viernes en el centro de la ciudad, donde un taxista se acercó con una piedra en la mano al vehículo de una conductora de la plataforma digital, quien estaba dando el servicio a dos turistas.

En un video, que fue grabado por la conductora de Uber, se observa cómo el taxista le pide que se retire del lugar con insultos.

En tanto, otro hecho se registró en Puerto Morelos, donde dos choferes de taxi le cerraron el paso a un operador de la aplicación.

Mediante una videograbación se muestran como una unidad de taxi se para en frente del vehículo que opera como Uber, mientras que otra unidad se le apareja a un costado, para exigirle que se identifique y explique el motivo por el cual se encuentra en ese lugar, ya que según ellos, debería mostrar un registro.

Al respecto, Águeda Esperilla Soto, vocera de los choferes de Uber en Cancún, advirtió que en realidad se están registrando más casos de agresiones de las que se tienen conocimiento, ya que muchos operadores prefieren no denunciar por miedo a las represalias de los choferes de taxis y los que lo hacen no reciben respuesta.

“Cual va ser la excusa de la autoridad, que no salga Cristina (secretaria de Gobierno del estado) a decir que no va a permitir la violencia si no hay ninguna detención, de qué sirve la denuncia si no les hacen nada”, recalcó. (Agencia SIM)