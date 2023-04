Destino de Garduño se definirá hasta finalizar indagatorias de la FGR, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Andrés Manuel López Obrador ha pedido esperar el fin de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) acerca del incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, para así resolver la posible salida de Francisco Garduño del Gobierno Federal, publicó VanguardiaMX.

“Tenemos que esperar a que la Fiscalía termine todo el proceso de investigación que está en marcha. Ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte de que corresponde a la Fiscalía. Entonces vamos a esperarnos”, afirmó en su conferencia matutina.

Cuestionado sobre las demandas de justicia de El Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela por la muerte de sus connacionales, AMLO reconoció que tiene razón las autoridades.

“Es muy lamentable lo que sucedió, ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar, y no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables”, expresó.

Negó que la muerte de 40 migrantes por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez fuera un crimen de Estado, tal y como acusó el Gobierno de El Salvador.

“Solo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos”, concluyó. (Fuente: VanguardiaMX)